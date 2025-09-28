Detienen al padre de Julión Álvarez

Elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana de Campeche detuvieron a cuatro personas en el municipio del Carmen por presunta portación ilegal de armas de fuego. Entre los detenidos se encontraría César ‘N’, padre del famoso cantante de regional mexicano Julión Álvarez.

De acuerdo con los primeros reportes, el arresto ocurrió el pasado 25 de septiembre durante un operativo en la carretera federal Escárcega-Villahermosa, en el entronque de Sabancuy, alrededor de las 16:00 horas (centro de México). En el documento no se especifica el motivo de la detención, sin embargo, medios locales informaron que se trataría de un caso de presunta portación ilegal de armas de fuego.

Hasta el momento, se desconocen más detalles sobre el caso y Julión Álvarez no se ha pronunciado al respecto.