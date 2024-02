Para el director de orquesta y violinista mexicano Carlos Miguel Prieto, el que dos proyectos dirigidos por él (Orquesta Sinfónica de Minería y Louisiana Philharmonic Orchestra, LPO) hayan ganado un Grammy en un periodo de tres meses es “algo único”.

“Son ese tipo de cosas que uno sueña y no piensa que sean reales. Fueron dos instancias muy diferentes y pues sí, el hecho de que hayan ganado Grammys una orquesta que dirijo y otra que dirigí hasta el año pasado, comprueba que las cosas se hacen bien en ambos sitios. ¿Qué si lo planeé o lo soñé así? No. Yo soy una persona realista y sé que muchas veces a uno ni siquiera lo nominan. En ambos casos, fue un bonito premio al trabajo bien hecho”, señaló, en entrevista, sobre la reciente noticia del Grammy a la mejor grabación de música de raíces regionales para Live: Orpheum Theater Nola, realizado hace poco más de un año por la LPO y The Lost Bayou Ramblers, banda cajún —música regional del sur de Luisiana—.

La noticia es significativa porque se da por un material grabado el último año que Prieto estuvo al frente de la LPO: “Eso quizá es todavía más relevante. Fui su director durante 17 años. Los primeros seis o siete se dieron en circunstancias de supervivencia muy precarias para la Orquesta. Yo empecé a trabajar con esa orquesta una semana antes del paso del huracán Katrina en Luisiana. Katrina fue devastador para el área metropolitana de Nueva Orleáns y causó dificultades para la orquesta: la sala de conciertos quedó destruida, las casas de los músicos también. Pero vi claramente cómo el trabajo de cada día iba mejorando la situación y acercando al público. Eso es una especie de premio para un trabajo que es muy de picar piedra desde el inicio”, afirmó.

Puso como ejemplo que el Grammy también es un reconocimiento al énfasis de la LPO en trabajar con músicos de todo género, “artistas representativos de la cultura de Nueva Orleáns, que es una ciudad multicultural con un enorme acervo de diferentes influencias”. Sobre The Lost Bayou Ramblers, dijo que cantan en francés antiguo, que es la lengua de los inmigrantes franceses que son parte de la cultura de dicha zona. “El idioma se perdió, pero la música no”, señaló.

Asimismo, recordó que no a todo el mundo le gustó el experimento porque hay quienes piensan que las orquestas deben limitarse a la música que fue escrita para ellas; pero fue muy enriquecedor. “La grabación en vivo del concierto que fue muy bien recibido y todos acabamos emocionadísimos”, detalló.

El resultado se puede escuchar en Itunes y Spotify, y próximamente será lanzado en vinilo.