Develan mural conmemorativo en panteón

El artista visual Édgar Megchún y alumnos de la Facultad de Artes de la Universidad Autónoma de Ciencias Artes de Chiapas (Unicach) pintaron un mural conmemorativo del Día de Muertos.

Esta actividad forma parte de una iniciativa interinstitucional que incluye tanto a dependencias municipales como estatales y tiene la finalidad de resaltar las tradiciones.

Paredes son un lienzo

El mural, que se plasmó en las paredes del Panteón Municipal de Tuxtla Gutiérrez, reúne diversas expresiones artísticas que celebran las costumbres mexicanas.

En ese sentido. los organizadores precisaron que este proyecto promueve el talento joven, fortalece la identidad cultural y mantiene viva las tradiciones de la capital chiapaneca, pero sobre todo plantean impulsar la participación de las juventudes y generar espacios para el desarrollo artístico y cultural.

El artista Édgar Megchún, aseguró que “recordar duele, pero olvidar sería volver a perderlos”, por lo que bajo esa frase decidió crear una pintura que le recordara a un ser amado. “Se cree que si un colibrí visita tu casa o se acerca a ti tras la pérdida de un querido, es porque esa alma viene a saludarte para decirte que se encuentra en paz”, destacó.

Asimismo, explicó que este mural estuvo dedicado a su abuelito. “Tu recuerdo sigue presente en cada rincón. Me tomé la libertad de plasmarte en donde te encuentras hoy, en donde descansa aún tu cuerpo terrenal, aunque tu alma y tu esencia es parte de nosotros”, mencionó.

Finalmente, resaltó el apoyo de las autoridades que hicieron posible la creación de esta pintura. “Quiero agradecer a la directora del Instituto de la Juventud, Gaby Robles D’Amico, por sus atenciones y su apoyo, al igual que al Instituto Tuxtleco de Arte y Cultura, dirigido por Gabriela Abarca”, expresó.