Devolverán obras robadas por nazis

El estado federado alemán de Baviera restituirá a sus legítimos propietarios originales cuatro obras de arte robadas por los nazis que formaban parte de las Colecciones de Pinturas estatales bávaras.

Se trata de Lot y sus hijas y Abraham agasaja a los tres ángeles, del artista austriaco Franz Sigrist el Viejo (1727-1803) además de En la mesa de la taberna, del alemán Ernst Karl Georg Zimmermann (1852-1901), y Santa Ana, María y Jesús, de un discípulo de Lucas Cranach el Viejo.

Las dos pinturas de Franz Sigrist el Viejo serán devueltas a los herederos de la antigua galería de arte Hermanos Lion de Múnich, que tuvo que cerrar por imposición de los nacionalsocialistas en 1936.

Los descendientes del perseguido director judío del Commerz-und Disconto-Bank Hannover, Ernst Magnus, recibirán el cuadro Santa Ana, María y Jesús, de un discípulo de Lucas Cranach el Viejo, que Magnus vendió para financiar la huida de su familia.

También En la mesa de la taberna, del alemán Ernst Karl Georg Zimmermann ha sido identificado como obra de arte robada. Sin embargo, según las Colecciones de Pinturas del Estado de Baviera, aún no está del todo claro quiénes son los herederos legítimos.

Las decisiones de restitución se basan en la investigación del Departamento de Investigación de Procedencia de la recién creada Agencia Estatal de Museos de Baviera. Según la información disponible, esta investigación reveló que las cuatro pinturas eran arte robado por los nazis.

Existe un caso adicional: el cuadroJoven con sombrero de paja, del pintor austriaco Friedrich von Amerling (1803-1887), en el que se recurrirá al nuevo tribunal arbitral competente.