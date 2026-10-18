Día de Muertos, entre arte y tradición

En el marco del Día de Muertos 2026, la Secretaría de Cultura del gobierno de México, a través de la Dirección General de Vinculación Cultural (DGVC), invita al público a formar parte de una programación gratuita de actividades artísticas que celebran la memoria, las tradiciones y la creatividad en distintos estados del país.

A través de ofrendas, exposiciones, propuestas escénicas y talleres, se compartirán distintas formas de conmemorar y recordar a quienes ya no están. En Oaxaca, el Semillero Creativo de Danza en Santa María Jalapa del Marqués presentará “Brujas de México”, una muestra de danza en la que los grupos infantil y juvenil recuperan personajes del imaginario popular mexicano. La cita es el 20 de octubre, a las 18:00 horas, en el Domo municipal.

En el Estado de México, el Semillero Creativo de Dibujo, Pintura y Modelado en Cocotitlán invita a 2.º Festival Ecos del Mictlán, que celebrará el Día de Muertos con ofrendas, teatro, exposiciones y un recorrido por las calles de San Andrés Metla. Participarán Semilleros de Chalco, Chimalhuacán, Ixtapaluca, Nezahualcóyotl y Valle de Chalco Solidaridad en un encuentro para compartir la memoria y las tradiciones de la comunidad.

En Sonora, el Semillero Creativo de Paz de Danza en Guaymas invita a la Exposición de Catrinas. La muestra se llevará a cabo el 28 de octubre, de 15:00 a 18:00 horas, en la Escuela Primaria General Ignacio Mori, en la localidad de Pitahaya.

En Michoacán, el Semillero Creativo de Artes Plásticas en Tacámbaro realizará el Rosario Gigante, como parte de ¡La Gran Ofrenda! que elaboran infancias y juventudes del grupo colaborativo. Esta se llevará a cabo del 26 al 30 de octubre, de 11:00 a 15:00 horas, en el centro de Tacámbaro. Durante las festividades de Día de Muertos en esta localidad se espera un aforo aproximado de 7 mil personas.

En Guerrero, el Semillero Creativo de Artes Visuales en Tlapa de Comonfort, el 29 de octubre, compartirá VIKO NDII Fiesta de los Muertos, una ofrenda de gran formato realizada con cartonería, papel picado y flores de papel crepé que recupera las tradiciones y los rituales de la comunidad. Podrá visitarse de 18:00 a 20:00 horas, en la cancha de la Comisaría Municipal de Atlamajac.