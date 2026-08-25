Dialogan sobre afrodescendencias

Especialistas de instituciones nacionales y francesas compartieron algunos resultados de investigaciones, así como reflexiones relativas a las “Afrodescendencias en Veracruz y Francia: experiencias de esclavitud y libertad”, tema central del XXII Coloquio de Africanías, como parte de la 37ª Feria Internacional del Libro de Antropología e Historia (Filah).

Coordinada por la investigadora del INAH, María Elisa Velázquez Gutiérrez, la jornada tuvo lugar en el Auditorio Fray Bernardino de Sahagún, del Museo Nacional de Antropología. Contó con tres conferencias y un panel que puso en valor la obra titulada La población negra de México (1949) del antropólogo Gonzalo Aguirre Beltrán (1908-1996), considerada un parteaguas en las indagaciones del tema.

Sobre el particular, el coordinador nacional de Antropología del instituto, Hugo Cotonieto Santeliz, expresó que se trata de un texto clave para los estudios afromexicanos, por lo que su revisión a partir de nuevas perspectivas historiográficas y antropológicas aporta acercamientos novedosos para revalorarlo.

“El Coloquio de Africanías se ha consolidado como uno de los principales foros especializados para el intercambio de investigaciones y la discusión crítica de la historia, la antropología y el patrimonio cultural de las poblaciones afrodescendientes”, además de que fortalece el diálogo entre la academia, las instituciones y las comunidades, sostuvo.

Al tomar la palabra, la titular de la Dirección de Etnohistoria de la CNAN, Gabriela Iturralde Nieto subrayó que el evento ofrece también la oportunidad de evaluar los logros que se han alcanzado en estos 22 años de trayectoria.

Francia y el comercio de personas esclavizadas

La titular del Centro Internacional de Investigaciones sobre las Esclavitudes y Post-esclavitudes, Myriam Cottias, quien participó virtualmente, abundó en el pasado esclavista de Francia, especialmente entre los siglos XVII y XIX, y las implicaciones que dicha actividad tuvo en la conformación política y social de su nación.

En este recorrido histórico se destacó la relevancia de la colonia Saint-Domingue, en las Antillas, un territorio que jugó un papel importante en la economía francesa gracias al comercio de azúcar; sin embargo, la historiadora subrayó que no debe olvidarse que esta bonanza estuvo acompañada de violencia, muerte y deshumanización.

Un contexto que propició que, en 1794, las personas esclavizadas de la isla se rebelaran y consiguieran la independencia de la colonia. Este episodio, dijo, es un punto central porque constituyó un espacio y una aspiración de libertad entre las y los esclavos del Atlántico y otros lugares del planeta.

La charla también reflexionó en torno a la contradicción entre los ideales de libertad e igualdad de la Revolución francesa (1789-1799) y el restablecimiento de la esclavitud por Napoleón Bonaparte (1769-1821), en 1802.

La parte final de la ponencia exploró la dificultad de incorporar esta historia en la educación francesa, sin embargo, Cottias expuso que la educación, la memoria histórica, el reconocimiento de las resistencias de las personas esclavizadas y la convivencia intercultural son la clave para combatir el racismo.