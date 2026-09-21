Dialogan sobre el Ex Teresa Actual

La Secretaría de Cultura del Gobierno de México y el Instituto Nacional de Bellas Artes y Literatura (Inbal) presentaron en Ex Teresa Arte Actual el proyecto Donde reposa el ídolo, de la artista Karla Kaplun, una investigación que parte de la historia del inmueble que actualmente ocupa el recinto museístico y de su relación con el arte contemporáneo.

En el marco de la apertura del proyecto se llevó a cabo un conversatorio presentado por Luis A. Orozco, director de Ex Teresa Arte Actual, y moderado por el curador Manuel Pidal. Durante la actividad, Karla Kaplun habló sobre la investigación que desarrolló en torno a la historia arquitectónica y simbólica del antiguo Convento de Santa Teresa la Antigua.

Dos momentos

La artista explicó que Donde reposa el ídolo se articula en dos momentos. El primero corresponde al despliegue y socialización de un Atlas que concentra su investigación en la imagen del Cristo de Santa Teresa y explora los vínculos entre imagen, memoria, archivo, arquitectura y poder. El proyecto reúne documentos, bocetos, referencias y piezas que permiten reconstruir, desde la ficción, el mobiliario y las imágenes que habitaron el ábside de la Capilla de Santa Teresa desde el siglo XVII.

La segunda etapa retomará, en 2027, la figura histórica del arco triunfal, una arquitectura efímera utilizada para recibir y celebrar a gobernantes. En su propuesta contemporánea, Kaplun plantea invertir su sentido: el arco, que tendrá una altura aproximada de ocho metros, ya no será atravesado para recibir al poder, sino para salir de él.

Desde esta perspectiva, la propuesta de Kaplun no busca únicamente reconstruir una historia, sino abrirla a nuevas interpretaciones desde el presente.

Uno de los ejes de la conversación fue la manera en que los relatos sobre imágenes milagrosas se construyen y transmiten. El historiador e investigador Alejandro Hernández abordó el contexto histórico y religioso del antiguo recinto, así como las tradiciones vinculadas con la orden de los Carmelitas Descalzos, las devociones a figuras religiosas y la construcción documental de los milagros mediante testimonios, expedientes y autorizaciones eclesiásticas.

En torno al Cristo de Santa Teresa, Hernández expuso las distintas versiones sobre su origen, materialidad y traslado, así como los relatos que le atribuyeron transformaciones y manifestaciones consideradas extraordinarias. La discusión permitió distinguir entre el valor histórico de los documentos que registran una creencia y la comprobación científica de los hechos narrados.

La conversación también abordó la obra del pintor Rafael Ximeno y Planes, quien realizó la decoración de los frescos de la Capilla de Santa Teresa, en los que representó la sublevación de los indígenas del pueblo de El Cardonal. La pintura relataba los levantamientos ocurridos para impedir el traslado del famoso Cristo negro de Ixmiquilpan a la ciudad. De esta obra únicamente sobrevive una maqueta preparatoria, mientras que el fresco original desapareció tras un sismo ocurrido en 1845.

A partir de esta relación entre imagen, relato y poder, la artista Abril González planteó una reflexión sobre aquello que permanece de un símbolo cuando cambia el sistema que originalmente le otorgaba significado. La arquitectura de Ex Teresa apareció así como un espacio activo de memoria, donde las huellas de su pasado religioso conviven actualmente con las prácticas del arte contemporáneo.