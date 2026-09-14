Dialogan sobre métodos de escritura

La casa de la cultura Luis Alaminos Guerrero de Tuxtla Gutiérrez fue el escenario donde Peri Cernas, Karen Liliana, Ney Antonio Salinas y José Carlos Morales participaron en la actividad “Diálogos abiertos: del lápiz y el papel a la inteligencia artificial”.

En su intervención, Peri Cernas aseguró que el uso correcto de estas herramientas tecnológicas sirve para que aprendamos más sobre diversas temáticas que nos interesan. En ese sentido, afirmó que anteriormente quería empaparse de la historia de Porfirio Díaz, por lo que tuvo la idea de ir a las bibliotecas públicas, pero le costó mucho encontrar ejemplares que hablaran sobre el tema.

Puntualizó que su idea era contar con distintas versiones sobre este personaje histórico y no quedarse únicamente con lo que decían los libros de texto gratuitos; sin embargo, la búsqueda resulto más difícil de lo que pensaba.

En la actualidad —añadió—, estos aspectos se han vuelto más fáciles de solucionar, ya que existen personas que se dedican a difundir sus conocimientos mediante redes, sociales lo que facilita la investigación.

La escritora hizo un llamado a utilizar las herramientas tecnológicas para nuestro beneficio y con ello aprender más sobre distintos temas.

Nueva realidades

Por su parte, Karen Liliana habló sobre los métodos de escritura y las herramientas que existen hoy en día. Mencionó que hasta hace unas décadas los teléfonos celulares no contaban con las mismas funciones que tienen ahora, por lo que han llegado a sustituir, de cierta manera, los procedimientos habituales. Destacó que ya no es tan común cargar con un lápiz y papel para hacer anotaciones, ya que estas pueden hacerse desde un dispositivo móvil.

Al tomar el micrófono, José Carlos Morales habló sobre los libros que han creado con su editorial Tuchtlán. Indicó que a través de la misma han comenzado un proyecto de escritura con niños, quienes hablan sobre temas como la diversidad, las tradiciones y las problemáticas ambientales.

Refirió que actualmente están difundiendo dos publicaciones. Una de estas es la antología Pequeños escritores, que funciona como un semillero literario, publicando cuentos, historias de ficción, aventuras y novelas cortas escritas por niñas y niños de Chiapas.

La segunda es la antología Letras chiapanecas, que reúne diversas voces del estado, algunas de estas ya consolidadas, como Chary Gumeta y Karla Gabriela Barajas Ramos.