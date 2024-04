Diana Bovio disfruta rodaje de Mentiras

Ya con look pelirrojo y recordando sus clases de ópera en Monterrey, Diana Bovio ha pasado los últimos días trabajando en Mentiras, la serie, basada en el musical que lleva 15 años en cartelera con baladas populares de los 80. La actriz de Mirreyes contra Godínez es la encargada de dar vida a Dulce, profesora engañada por Emmanuel (Luis Gerardo Méndez).

En la trama original de José Manuel López Velarde, se trata de una mujer con aspecto tímido, pero que realmente llega a la perversidad; para la serie se ha revelado que habrá más de 30 canciones. “Al principio sí sentí mucho nervio y responsabilidad por la magnitud del proyecto, pero ahora sOlo lo estoy disfrutando, riéndome a diario con los compañeros”, dice.

“Claro que tiene que haber más profundidad (en los personajes), la historia tiene que alargarse. Dulce siempre fue mi favorita y ahora estoy mimetizada completamente con ella. Estudié ópera en Monterrey, mi hermana es cantante y siempre seguí sus pasos, ahora se ha trabajado mucho en las canciones”, adelanta Bovio.

Mentiras, el musical, cuya versión teatral cuenta con canciones popularizadas por artistas como Yuri, Daniela Romo, Mijares y Lupita D’ Alessio, relata la historia de cuatro mujeres que acuden a un velorio, donde se dan cuenta de que todas tuvieron amoríos con el difunto. En la serie que dirige Gabriel Ripstein (Un extraño enemigo y 600 millas) para Prime Video, se encuentran en el elenco la cantante y actriz Belinda, Mariana Treviño y Regina Blandón.

Antes de llegar al proyecto, Diana ya era fan de la puesta en escena, misma que llegó a ver en tres ocasiones. “Pero ya cuando me quedé (en el elenco) no la quise ver más porque me gusta separarme de lo que ya existe y crear mi propia versión, en eso estoy”, expresa.

El guión de Mentiras, la serie, corrió a cargo del propio Ripstein, Ilse Apellaniz (Rebelde) y Natalia García Agraz (Érase una vez, pero ya no), contando con la visión artística de López Velardo, el autor original.

Un homenaje de Méndez al teatro

Además de actor, Luis Gerardo Méndez funge como productor con su compañía Cine Vaquero, en asociación con la compañía Pez Caja. Por medio de un comunicado oficial, el histrión recordó los inicios de su carrera y el cómo se formó en el teatro con obras y musicales como su recordado personaje de Colate en Hoy no me puedo levantar, en 2006; Michal en The Pillowman, Eugenio en Avenida Q, Christopher Boone en El curioso incidente del perro a medianoche, y Bobby Good Luck en Hotel Good Luck; por lo que, dijo, siempre quiso encontrar la manera de rendirles tributo en la pantalla.

“Hace cinco años me di cuenta de que la respuesta siempre estuvo frente a mí con ‘Mentiras’. Tuvimos la certeza que de estábamos listos para llevar un musical de ese tamaño a la televisión”, expresó en el documento el actor nacido en Aguascalientes.