Dibujos de Frida Kahlo, en venta

Dos obras de Frida Kahlo que formaban parte de la colección Gelman están a la venta en la feria de arte Art Basel Miami, por parte de la galería Weinstein Gallery Inc.

Se trata de los dibujos Máscaras (Carma I) y 11:25 (Carma III), ambos hechos en 1946 y subastados en noviembre del año pasado por la casa de subastas Sotheby’s, en Nueva York.

La subasta de los dibujos, junto con pinturas de David Alfaro Siqueiros y María Izquierdo, causó controversia en 2024, pues los Gelman habían indicado que, tras su muerte, la colección no debía dispersarse y debía ser donada a un museo.

También causó controversia que se ofrecieran las pinturas de Siqueiros e Izquierdo en Nueva York, cuando al ser artistas con declaratoria de Monumento Artístico, está prohibida su salida de México, por lo que, tras presiones de la prensa, el Instituto Nacional de Bellas Artes y Literatura (Inbal) interfirió y Sotheby’s terminó retirando las obras de la venta, aunque nunca quedó claro si regresaron a México.

En el caso de los dibujos de Kahlo, la venta en Estados Unidos fue posible pues se tratan de piezas que no formaron parte de la colección semilla de los Gelman, se estima se encontraban en el extranjero antes de que el arte de Kahlo recibiera declaratoria, por lo que no están protegidas por esta figura legal.

Acervos

Jacques Gelman, productor de cine y socio de “Cantinflas”, junto a su esposa Natasha conformó dos importantes colecciones de arte moderno.

La primera es arte europeo con piezas como Thérèse dreaming, de Balthus, que fue donada al Museo Metropolitano de Nueva York. La segunda es de arte moderno mexicano, en la que el matrimonio reunió más de 90 pinturas de artistas, entre los que se encuentran Rufino Tamayo, María Izquierdo, Ángel Zárraga, Gunther Gerzso, Carlos Mérida, David Alfaro Siqueiros, Leonora Carrington, Frida Kahlo y Diego Rivera.

“Dispersarla, venderla en forma compulsiva estaba fuera de decisión. Desde el principio los Gelman habían decidido que la colección entera sería donada a un museo”, escribió Schneider en el catálogo La colección Gelman: selecciones. La colección de Arte Moderno y Contemporáneo de Jacques y Natasha Gelman (Muros y Fundación Vergel, 2004).

Para cumplir esas voluntades, Natasha Gelman nombró a Robert R. Littman —curador estadounidense y director del Centro Cultural de Arte Contemporáneo (CCAC) de Televisa— albacea de la colección mexicana.

Tras la muerte de Natasha, en 1988, y hasta la fecha, la colección deambuló sin rumbo, buscando albergue en distintos recintos, pero sin éxito. Al mismo tiempo, las obras eran prestadas en exposiciones internacionales, bajo la administración de Fundación Vergel, creada por Littman. Poco se sabía del paradero de la colección hasta la subasta del año pasado.

Hasta la fecha, no están claras las disposiciones testamentarias de la colección. En los 90, Estrada aseguró que vio el testamento y que ahí confirmó que decía que las piezas no debían salir de México. Actualmente Estrada dice dudar, pues hay “otro documento donde sí lo permite”. Especialistas consideran que aunque se trate de una colección privada, Inbal debe intervenir.

Más arte mexicano en Miami

Weinstein Gallery Inc también ha puesto a la venta en Miami Autorretrato en miniatura (1938) de Frida Kahlo, que se ha expuesto en el museo Tate, en el Chicago Art Institute y el Museo de Arte de San Francisco.

Sueño (Nephesh as the Soul in a State of Sleep) (1959) y Cannibal (1969), de Leonora Carrington, junto a obras de Marx Ernst, Wolfgang Paalen, Jacqueline Lamba, Leonor Fini y más, forman parte de la propuesta de la galería.