Leonardo DiCaprio llegó a los 49 años y lo celebró por todo lo alto con una exclusiva fiesta en Beverly Hills el pasado fin de semana.

Para entrar, había una lista en la que si no aparecía tu nombre no podías ingresar. Por ese pequeño detalle, una de las ex del actor sufrió la humillación de quedar en las puertas del evento. Se trata de la modelo Victoria Lamas. La hermosa estadounidense fue relacionada con DiCaprio en diciembre del 2022. De hecho, hasta llegaron a ser fotografiados juntos en varias oportunidades.

Sin embargo, según reseña la revista Quién, la modelo tuvo que atravesar un incómodo momento, ya que no aparecía en la lista de invitados. Aunque no era para tanto, pues con un simple llamado telefónico se podía solucionar.