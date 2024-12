Dicen que Nodal andaba de coqueto

Christian Nodal está envuelto en una nueva polémica ya que fue señalado de usar las redes sociales para, supuestamente, coquetear con la esposa del reguetonero Dani Flow.

De acuerdo con el exponente del llamado “reguetón mexa”, el intérprete de “Botella tras botella”, a través de cuenta oficial de Instagram, comenzó a darle “like” a las fotos de su pareja, Jocelyne Lino, algo que él interpretó como un intento de llamar su atención.

“Me estaba molestando el muchacho”, dijo Flow en entrevista con Venga la alegría. Incluso, afirmó que los comentarios que lanzó durante su presentación en el Flow Fest, en los que arremetía contra el cantante, fueron en respuesta a este comportamiento.

El famoso explicó que aunque disfruta estar en medio del escándalo, su molestia por las acciones de Nodal fue completamente real; sin embargo, no quiere llevar las cosas a otro extremo, por lo que prefiere dar carpetazo a la situación. “La verdad es que (no tengo) ningún problema. Me picó, le piqué y hasta ahí quedó”, agregó en su encuentro con los medios.

Por su parte, Christian no ha respondido directamente a estas acusaciones, pero sus fans han salido en su defensa, asegurando que Flow malinterpretó las cosas y se está colgando de la fama del artista. “Tiene la realidad bien alterada”. “Tiene que hablar de escándalo, porque talento no hay”. “Ojalá lo demande Pepe Aguilar”. “Ahora los ‘likes’ son coqueteos, ya no sabe ni qué inventar”, son solo algunas de las reacciones que se pueden leer.