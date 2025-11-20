“Diddy”, bajo nueva investigación

Las autoridades de Los Ángeles investigan a Sean “Diddy” Combs por una nueva acusación de agresión sexual, presentada mientras el productor musical cumple una condena de cuatro años por cargos relacionados con la prostitución.

De acuerdo con un reporte citado por NBC News, un productor musical y publicista denunció que en 2020 fue invitado a una sesión de fotos en un almacén de Los Ángeles, donde Combs supuestamente se estaba masturbando mientras se exhibía y le pidió “ayuda” para terminar el acto. El denunciante aseguró que, tras negarse, el rapero le arrojó una camisa sucia.

El hombre afirmó que guardó silencio por vergüenza, pero finalmente presentó una denuncia ante la policía de Largo, Florida, en septiembre pasado, cuando Combs fue sentenciado por otros cargos federales.

También relató que, en 2021, durante una reunión en Santa Mónica, dos hombres lo sometieron, le cubrieron la cabeza y lo arrastraron a otra habitación, donde Combs lo reprendió y lo llamó “soplón”. El Departamento del Sheriff de Los Ángeles informó que recibió una copia oficial del reporte de Florida el viernes pasado y que abrirá una investigación formal.

¿Qué dice Combs al respecto?

Jonathan Davis, abogado civil que representa al rapero, declaró para TMZ: “Como el equipo legal del señor Combs ha reiterado durante más de un año, él no puede responder a cada acusación infundada en lo que se ha convertido en un circo mediático. Permítanme dejarlo absolutamente claro: el señor Combs niega categóricamente, como falsas y difamatorias, todas las afirmaciones de que abusó sexualmente de alguien”.

Añadió que Combs buscará limpiar su nombre en los tribunales, basándose en evidencia material y admisible, y no en los medios.