“Diddy” se peleó con un narco

Hace una semana, el rapero fue trasladado a un hospital de Nueva Jersey tras sufrir una contusión en la cabeza; sin embargo, tras recibir asistencia médica y determinar que su salud no corría riesgo, regresó a su celda en la Prisión Federal de Fort Dix.

De acuerdo con información publicada por TMZ sus heridas habrían sido provocadas durante un enfrentamiento con otro reo, uno llamado Christopher Coke, y quien resulta ser un narcotraficante jamaicano.

Lo tienen como rey

Según fuentes citadas por el medio estadounidense, la pelea habría ocurrido luego de que Coke, y otros reclusos, expresaran su molestia por los privilegios que Combs recibe en la cárcel, y que fueron sacados a la luz en un reportaje de NBC News.

Después de revelarse la situación de Combs, las autoridades penitenciarias realizaron a menos dos redadas y confiscaron teléfonos móviles a los internos, incluido Christopher.

Tras el altercado, aseguraron los informantes, ambos habrían sido llevados a la Unidad de Vivienda Especial, donde permanecerán aislados durante dos semanas.

El intérprete de “I’ll be missing you” cumple una sentencia de más de cuatro años en prisión por dos cargos de transporte para ejercer la prostitución y, tras al menos seis modificaciones. Su liberación está programada para el próximo 2 de marzo de 2028.