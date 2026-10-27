Didi-Huberman llegará a CDMX

El 29 de octubre, el filósofo de arte Georges Didi-Huberman estará de visita en la Ciudad de México para inaugurar “En el taller del filósofo. Georges Didi-Huberman”, una exhibición en la Casa del Lago UNAM que invita a aproximarse al pensamiento del filósofo e historiador del arte francés a partir de sus prácticas de trabajo, sus exploraciones en torno a las imágenes.

Ahí se presentarán por primera vez en el país sus piezas audiovisuales junto con diversos proyectos experimentales. La cita es el próximo jueves, 29 de octubre, a las 18:00 horas en el Foro Alicia Urreta de la Casa del Lago UNAM.