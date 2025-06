Diego de Erice, del drama a reality

El actor Diego de Erice está por terminar su participación en la telenovela A Mar esta semana, lo que le da el tiempo justo para prepararse e iniciar en agosto la tercera temporada de La casa de los famosos, que deberá superar el éxito de las dos ediciones anteriores, que estuvieron con la polémica a la orden del día. “No tenemos una presión como tal de mejorarlo, porque ya nos pasó y sin querer, la primera temporada fue muy fuerte y no sabíamos cómo íbamos a superarnos para la segunda edición”, afirmó Diego de Erice, quien funge como conductor del reality de Televisa.

Para él, la versión mexicana del programa es un proyecto con ángel, que no necesita provocar situaciones para que genere audiencia, solo irá indicando el camino de acuerdo a quienes sean los nuevos participantes, que aún no se revelan. “Por mi parte, lo que puedo hacer es siempre dar el cien por ciento, llegar con una propuesta de conducción con un estilo fresco, que sea inteligente y rápida, con un poco de humor, hay que entender que nosotros no somos las estrellas, es el proyecto en sí”, señala el actor.

Por el momento el viernes 13 de junio será el fin de la telenovela A Mar, que tuvo como protagonistas a David Zepeda y Eva Cedeño, quien interpretó Estrella, una mujer que rompió prejuicios y se ganó el respeto de una comunidad de pescadores, al hacerse cargo del negocio de la familia.

Una nueva forma de hacer tele

Diego explica que, con la nueva forma de hacer entretenimiento, ha aprendido a despegarse de su trabajos pronto, pero esto no quiere decir que no los haga con empeño y amor porque, asegura, eso es algo que no ha cambiado. “Con esa forma de poder tocarnos el corazón desde la creación del personaje, compartir con tremendos actores y actrices, son proyectos que empiezan con mucho cariño y se terminan con la misma ilusión”, expresó.

El famoso dice que disfrutó mucho de A Mar, que fue una historia muy familiar, a pesar de que se tocaron temas fuertes, como el machismo, pero también se destaca la fortaleza de las mujeres. “Me gusta ser parte de proyectos propositivos, que se arriesgan a retratar algo diferente”, afirma.

Después del final en televisión abierta, el 13 de junio, el público podrá ver de nueva cuenta A Mar a través de la plataforma Vix.