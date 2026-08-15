Diego Luna competirá como director

Diego Luna se alista por primera vez para competir como director en un festival mexicano de cine y lo hará con Ceniza en la boca, su más reciente filme, en donde aborda el problema de la migración hacia España.

El Festival Internacional de Cine de Morelia dio a conocer sus secciones oficiales de largo y cortometraje que buscarán alzarse con premio en el encuentro fílmico a realizarse del 16 al 25 de octubre.

En la sección de largo de ficción, además de Ceniza en la boca, se encuentran otros once títulos entre estos La cazadora, sobre una vengadora anónima en Ciudad Juárez, que participó en Sundance; Chicas tristes, ganadora en Cannes; 6 meses en el edificio rosa con azul, que se presentó en Cannes pasado, y Los nuevos, actualmente en Locarno.

Cortometraje

En la sección documental, conformada por 12 largometrajes, se apuntan Jaripeo, sobre el mundo gay en ese ambiente y Querida Fátima, acerca del asesinato de una adolescente en el Estado de México y que fue la gran ganadora en la reciente edición del Festival Internacional de Cine en Guadalajara.

Este año, la competencia del FICM tendrá más de 90 producciones procedentes de 17 estados de la República. Cuatro de cada 10 trabajos participantes son dirigidos por mujeres, al tiempo que cuatro del total son realizados por directoras y directores provenientes de pueblos originarios.

Los cortometrajes que resulten ganadores en las categorías de ficción, animación y documental, así como el documental que resulte ganadores del Ojo a largometraje documental mexicano serán susceptibles a ser elegidos automáticamente para una nominación a los premios Óscar.