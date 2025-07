Diego Luna reacciona a su exclusión

Aunque su nombre no apareció en la lista de nominados como mejor actor en una serie dramática en los Emmy 2025 por su papel en Andor, Diego Luna se lo ha tomado con tranquilidad . A diferencia del revuelo que causó entre sus fans y algunas voces en redes sociales, el mexicano prefirió no engancharse con la polémica.

“Bueno, no es un robo. Así pasa. Yo trato de no ponerle mucho tiempo y mucha cabeza a eso. Obviamente me hubiera gustado, pero son solo cinco, me parece, ¿no?”, expresó el famoso. Luna reconoció que, dada la enorme oferta de series y el alto nivel que existe actualmente en la industria, es natural que haya omisiones. Para él, este tipo de situaciones no deberían sorprender a nadie.

“Si piensas en el mundo de las series, hay muchísimos trabajos impresionantes y siempre eso resulta injusto para algunos. Así es”, señaló.

Aunque algunos especularon si su reciente discurso en contra de las políticas migratorias de Estados Unidos, durante su participación como conductor invitado en Jimmy Kimmel Live!, habría influido en su ausencia en los Emmy, Luna prefirió no alimentar teorías.

“No sé ni me voy a meter a investigar. Así son estas cosas. También cuando me ha tocado que me nominen, alguien se queda fuera, ¿no? Y seguramente alguien que tenía muchos méritos. Prefiero no pensar mucho en eso”, agregó.