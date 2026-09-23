Diego Luna se cuenta a si mismo

Diego habla de Ceniza en la boca como una película en la que inevitablemente también hay algo de sí mismo. Después de comenzar su recorrido en Cannes, la cinta que escribe y dirige llegó a la Sección Horizontes Latinos de San Sebastián.

El actor mexicano reflexiona sobre el corazón de una historia en la que confluyen asuntos que lo han acompañado durante buena parte de su vida: las ausencias, la familia, la migración y, sobre todo, la necesidad de cuidar y ser cuidado. La película se inspira en el libro de Brenda Navarro, pero Luna deja claro que no pretendió trasladarlo literalmente a la pantalla.

No es una adaptación total

“En ese libro hay muchas historias que me interesaron como lector, pero si iba a contar una, para mí tenían que ser las grietas y las fracturas familiares que la migración genera”. No es casualidad que haya elegido esa veta, pues reconoce que sus películas hablan de asuntos que difícilmente abordaría de manera directa. “Eso es lo lindo de lo que hago, que me permite hablar de quién soy y de lo que me preocupa con mucha honestidad”, comenta.

Diego comparte algo que explica buena parte de la película que espera estreno en México. “Si me preguntas cómo me siento con la ausencia de mi madre, te voy a decir algo genérico que me haga salir del paso y me deje seguir caminando. Pero si hago una película es muy probable que la cinta sí te hable del dolor que para mí significa crecer sin una figura materna”.

Su madre, la diseñadora de vestuario Fiona Alexander, murió cuando Diego solo tenía dos años. Luna recuerda haber crecido viendo a su padre buscar la forma de construir alrededor de él una red capaz de suplir aquello que faltaba y protegerlos. Esas memorias, dice, encuentran un eco directo en Ceniza en la boca. Su protagonista, Lucila (Anna Díaz) anhela el cuidado que no recibió mientras dedica buena parte de su vida precisamente a cuidar a los demás. “Ella está buscando ese abrazo materno, ese cuidado y es una chica que vivió sin esa imagen, sin ese abrazo”, explica. “Resulta paradójico ver que una mujer esté dispuesta a entregar su vida al cuidado de otros a pesar de no haber recibido algo que damos por sentado que nos toca, que es tener mamá”.

Entre Hollywood y el cine personal

Diego puede echarse a los hombros una producción gigantesca como Andor y después ponerse detrás de la cámara para hacer una película íntima como esta. Para él, “todo es el mismo caos”, explica.

Lo que busca, dice, no es el tamaño de una producción sino aquello que la sostiene. “Creo que la incomodidad trae la mejor versión de la creatividad. En mi vida siempre he buscado cambiarme de puesto y no buscar el confort sino el reto. Para mí, lo que le da integridad a los proyectos es cuando son fieles a un punto de vista. No el presupuesto que tiene ni el país donde se hace”, asegura.

Como director, a Diego cada vez le interesa más el cine que borra las fronteras entre ficción y realidad. “Ese cine que nos invita a observar con una curiosidad profunda el mundo en que vivimos, a encontrar esas historias que estamos ignorando”.

Su aspiración con Ceniza en la boca es sencilla. “Me gustaría que la siguiente vez que veas a una mujer cuidando a un bebé en un parque pienses en la historia de aquella persona. Ojalá esta película te invite a eso, a tener más empatía”.

Diego regresó apenas de Toronto, donde acudió para apoyar el estreno de Hombre al agua, la nueva película de Gael García Bernal, a quien considera “un hermano”.