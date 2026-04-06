Diego y Renata habrían terminado

La historia de amor de Diego Boneta y Renata Notni, una de las parejas más seguidas del espectáculo mexicano estaría llegando a su fin tras cerca de cinco años de relación, de acuerdo con versiones recientes que apuntan a una ruptura, aún no confirmada por los actores.

El romance comenzó a tomar forma en 2020, en medio de la pandemia, cuando ambos coincidieron en distintos círculos y comenzaron a ser vistos juntos. Para 2021, las sospechas se confirmaron: hicieron oficial su relación a través de redes sociales, donde compartieron sus primeras fotografías juntos, desatando el entusiasmo de sus seguidores.

Noviazgo

Ese mismo año, Boneta y Notni consolidaron su noviazgo con apariciones públicas y alfombras rojas, mostrando una relación sólida y discreta. A diferencia de otras parejas del medio, optaron por mantener gran parte de su vida privada fuera del foco mediático, aunque sin ocultar su cercanía.

Durante 2022 y 2023, la relación se fortaleció entre viajes, celebraciones y proyectos profesionales. Ambos continuaron creciendo en sus respectivas carreras —él con proyectos internacionales en cine y plataformas de streaming, y ella consolidándose en la televisión y la moda—, mientras se apoyaban mutuamente en cada logro.

Para 2024, la pareja ya era considerada una de las más estables del entretenimiento mexicano. Sin escándalos ni controversias, su relación parecía avanzar con paso firme, e incluso se especuló en diversas ocasiones sobre un posible compromiso, aunque ninguno de los dos confirmó planes de boda.

Rumores de truene

Sin embargo, en semanas recientes comenzaron a surgir rumores de distanciamiento. La ausencia de publicaciones juntos, así como la falta de apariciones públicas en pareja, encendieron las alertas entre seguidores y medios de espectáculos.

En la cuenta de Instagram de Renata, la foto más reciente con Diego es en enero, cuando celebró su cumpleaños, en esa serie de fotos él le escribió: “Te amo”. Diego, en febrero, posteó fotos con Renata en su cuenta de Instagram, viajaron juntos a Punta Del Este, Uruguay. “Viajando, conociendo y disfrutando. 2026”, expresó Boneta.

Ahora, versiones apuntan a que Diego Boneta y Renata Notni habrían decidido poner fin a su relación tras cinco años juntos. La revista Quién informó que la pareja habría puesto punto final a su relación pero que se desean lo mejor.

Hasta el momento, ninguno de los dos ha emitido declaraciones oficiales; de confirmarse la ruptura, se cerraría un capítulo que durante años fue visto como uno de los romances más estables y discretos del medio artístico, marcado por la complicidad, el bajo perfil y el crecimiento conjunto.