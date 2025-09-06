Difícil ver cambios en Bruce Willis

Aunque Emma Heming, esposa de Bruce Willis, ha compartido recientemente detalles sobre el estado de salud del actor tras su diagnóstico de demencia frontotemporal, la exesposa del protagonista de Duro de matar, Demi Moore, también ha estado al tanto de los cuidados y cambios en su vida.

La actriz de La sustancia concedió una entrevista a The Oprah Winfrey Podcast, donde habló sobre la evolución en la personalidad de Willis. La demencia frontotemporal es una enfermedad progresiva que afecta los lóbulos frontal y temporal del cerebro, provocando cambios en el pensamiento y el comportamiento.

Expresan su dolor

Moore, de 62 años, expresó su dolor al ver cómo una persona que antes estaba llena de energía, vibrante, fuerte y tan directa, ha experimentado un cambio tan radical: “Es difícil ver a alguien con una visión tan clara de sí mismo transformarse en otras facetas de sí mismo”.

La actriz añadió que ha aprendido a afrontar la situación desde la esperanza: “Es importante simplemente encontrarte con ellos donde están”. Para Moore, lo esencial es dejar de aferrarse a la persona que uno recuerda y presentarse y estar presente. Además, explicó que no se enfocan en el futuro, ya que eso solo genera ansiedad: “Si repites dónde estaba y lo que has perdido, solo generas ansiedad y dolor”.

Moore destacó también la labor de Emma Heming, quien ha enfrentado críticas por decidir que Bruce viva en una casa adaptada a sus necesidades y con un equipo de cuidados: “Siento muchísima compasión por Emma, es una mujer joven. Nadie podría haber previsto dónde terminaría esto y realmente creo que ha hecho un trabajo magistral”.

Según Heming, a pesar de la enfermedad, Bruce se encuentra estable. Su cerebro presenta fallos y su capacidad de comunicación se ha reducido, pero en términos generales goza de buena salud: “Bruce está en muy buena salud en general, ¿sabes? Solo que su cerebro le está fallando”.

Destellos

Aun así, todavía se perciben destellos de su personalidad. Su mirada brillante y su risa fuerte remiten a los años en que estaba sano. Heming, emocionada, agregó en una entrevista con Good morning America: “Es difícil de ver, porque tan rápido como aparecen esos momentos, desaparecen. Es duro. Pero estoy agradecida. Agradecida de que mi esposo todavía esté muy presente”.