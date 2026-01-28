Difundirán las obras de artistas locales

El Instituto Tuxtleco de Arte Cultura (ITAC) lanzó la convocatoria del Mercadito de las Artes, con la que busca impulsar la economía de los artistas locales y fomentar la apropiación del espacio público a través de la venta de obras, así como de talleres creativos.

Detallaron que el Mercadito de las Artes se llevará a cabo por lo menos una vez al mes, en el lugar conocido como Rincón del Arte Carlos Frey, que se encuentra en la 5ª Norte, esquina con 3ª Poniente, en el barrio Colón de Tuxtla Gutiérrez.

El llamado está dirigido a creadores que busquen un espacio para promocionar su obra. Los interesados se pueden inscribir hasta este 28 de enero, rellenando el formulario que se encuentra publicado en el sitio https://forms.gle/GiaJF29ZLD4uf4va8.

Programa Nucú

El tianguis cultural se suma a otras iniciativas que también coordina el Instituto Tuxtleco de Arte y Cultura, como el programa Nucú. Bajo el lema “Ven, disfruta y vive Tuxtla”, este proyecto lleva el arte y la cultura a diversos barrios y parques de la capital del estado. La invitación es para artistas que radican en el estado de Chiapas, y el registro es gratuito y en línea.

Indicaron que el objetivo es fortalecer la formación artística y promover el intercambio de saberes en las colonias de la ciudad. “Buscamos generar espacios de aprendizaje y cohesión social, donde el arte sea la herramienta principal de expresión y desarrollo personal”, resaltan en la convocatoria.

Adelantaron que las presentaciones artísticas y talleres que conforman esta iniciativa se llevarán a cabo en diversas colonias de Tuxtla Gutiérrez. Los intestados tendrán hasta el 5 de febrero del 2026 para inscribirse. Al finalizar la etapa de registros, el ITAC se encargará de evaluar las propuestas y se pondrá en contacto con los creadores, compañías o colectivos cuyas propuestas se alinean con el programa Nucú.

Para mayores informes, pueden comunicarse al 9611718571, con el licenciado Opón.