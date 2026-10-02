Digger y Pinocho, cintas para ver

La nueva película de Alejandro González Iñárritu y una nueva versión sangrienta de Pinocho, son algunas de las cintas imperdibles de este fin de semana.

Digger

Mucho se ha dicho que Alejandro González Iñárritu hace ganar el Óscar a los actores que trabajan con él. Ya lo hizo con Leonardo Di Caprio por El renacido y Michael Keaton quien, después de Birdman, revivió en su carrera.

¿Ahora Tom Cruise será el próximo? Por lo menos hay críticas como la de Indiewire que vaticinan que está cinta pone al histrión en otro nivel después de que por años se dedicó a la acción con su saga de Misión imposible y algunas otras.

“Una película de arte valiente y hermosa que no conquistará al gran público, pero que será muy bien recibida por la Academia, especialmente en los apartados técnicos y entre los actores”, apunta el medio.

En Digger Cruise interpreta a un magnate petrolero envejecido y de gran barriga que quiere controlarlo todo y debe enfrentar un desastre provocado por una de sus plataformas.

Inicialmente para su caracterización, dicen, el equipo duraba más de cinco horas, pero logró bajarse ostensiblemente a poco más de una hora.

“Es una historia atemporal sobre poder, avaricia, ego, responsabilidad e irresponsabilidad. Todos somos responsables. Él lo hace de una manera sumamente personal; cada persona puede verse reflejado”, dijo Tom durante su visita promocional a México la semana pasada.

Pinocho, el lado oscuro

Hablar de Rhys Frake-Waterfiels es, para mucho, de un ícono del cine de terror de bajo presupuesto. De alguien que ha tomado personajes clásicos dulces y tiernos como Winnie the Pooh, Peter Pan o Jack Frost, ya sea como director o productor, y convertirlos en seres abominables.

Pues ahora enfocó su atención en el muñeco de madera amielado por Disney hace varias décadas y que Guillermo del Toro intentó apegarlo más al cuento original con su largometraje en stop motion.

En esta nueva cinta, que forma parte del llamado Twisted Childhood Universe, Rhys coloca a un chico que, atravesando un duelo, recibe de su abuelo llamado Geppetto una marioneta de madera con vida.

El problema es que la marioneta quiere ser como una persona de verdad y comienza a atacar a todo mundo con el fin de apropiarse de distintas partes de su cuerpo y construirse a sí mismo.

Si tienen la oportunidad de verla en inglés no lo desaprovechen, pues la voz de Pinocho recae en Robert Englund, el mítico Freddy Krueger de Pesadilla en la calle del infierno.