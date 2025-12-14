Dímelo bajito, un triángulo amoroso

Juventud, dos chicos apuestos, una joven a la que ambos conocieron en los primeros años de su adolescencia, drama, y por supuesto deseo, son los componentes de Dímelo bajito, película de producción española que se estrenó a través de Prime video.

La historia es la de Kamila Hamilton, quien conoció y vivió rodeada por los hermanos Di Bianco. Thiago es el que desde temprana edad mostró interés por Kami y quien le dio su primer beso. Taylor, por su parte, es el protector, el amigo que siempre estuvo atento a ella.

El triángulo se rompió con ausencia, cuando los hermanos desaparecieron súbitamente y así pasaron siete años, tiempo en el que Kamila creyó que los Di Bianco eran ya no más que un recuerdo, sin embargo su regreso la toma por sorpresa.

Dímelo bajito es una de esas tramas que gustan más al público joven, pues retrata ese despertar al deseo y esa pugna entre varones por la atención de una chica. Es también de esas cintas que buscan las chicas que se ven reflejadas en el personaje protagónico femenino, centro de atención de los chicos.

La cinta está basada en la novela del mismo nombre, y que forma parte de la trilogía Dímelo, de Mercedes Ron. El reparto está conformado por Alicia Falcó, Fernando Lindez, Diego Vidales, Celia Freijeiro, Patricia Vico, Andrés Velencoso, Eve Ryan, Jan Buxaderas y Fernando Nagore.