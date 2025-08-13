Dinero de Nodal es insuficiente

Cazzu llegó a CDMX para presentar su libro Perreo, y en su encuentro con la prensa aclaró sobre el papel de Nodal como padre y proveedor. La argentina confirmó que el cantante sí paga la pensión alimenticia de su hija Inti, pero considera que no cubre las necesidades reales de una niña de casi dos años. “No tenemos un acuerdo que yo considere justo, porque los gastos son elevados. Pero es lo que él considera justo”, dijo.

Pese a eso, dejó claro que no piensa exigir más por la vía legal. “A diferencia de muchas mamás solteras, yo sí tengo dinero, el dinero para mantenerme, para mantener a mi hija, puedo darme el lujo de elegir las batallas que voy a pelear. Y una batalla legal, con un sistema de leyes familiares tan patriarcal, la verdad… no creo tener la energía para elegir ese camino”, destacó.

Sobre si Nodal convive con frecuencia con Inti, Cazzu dijo con cautela. “Creo que esas son preguntas para él, pero lo que ven, es lo que hay”, detalló, aunque se sabe que el último contacto entre el cantante y la niña fue el pasado 27 de mayo, cuando ella viajó a México. Desde entonces, no han convivido.

En cambio, destacó su cercanía con la familia del famoso, especialmente con Cristi y Jaime, los abuelos paternos de Inti, con quienes mantiene comunicación constante. “Su familia la llevo en mi corazón, los quiero muchísimo, cruzamos mensajes, cruzamos fotitos”, contó.