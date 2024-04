Las cantantes Bellakath y Yeri Mua han generado mucha atención en las últimas horas en distintas plataformas. A pesar de que estas artistas del género urbano han mostrado en múltiples ocasiones que mantienen una sólida amistad e incluso se ha especulado sobre una posible colaboración, parece ser que su relación no está en su mejor momento.

En esta ocasión, las redes se convirtieron en escenario de una intensa discusión entre ambas, quienes mediante un intercambio de indirectas dejaron perplejos a sus seguidores. Todo comenzó cuando “La Bratz Jarocha” publicó en su cuenta de Instagram los ensayos que está realizando para perfeccionar sus habilidades sobre el escenario.

Esto provocó una reacción y algunas burlas por parte de la intérprete de “Gatita”, quien comentó que “agradecida de no parecer chapulín aplastado cuando bailo estilo flow”. Este comentario desencadenó la molestia de Yeri Mua, quien respondió de manera firme haciendo alusión a las cirugías estéticas que Bellakath se ha realizado, y según ella, no han tenido buenos resultados. “A mí me operaron bien, a ti te operaron mal… y te lo grabas, beba”, se lee en su publicación.

Estos mensajes provocaron la indignación de algunos usuarios, quienes criticaron a la intérprete de “Chupón” por “opinar sobre los cuerpos de los demás”, así como hubo quienes atacaron a Bellakath por “creer que ella debe ser la única en el reggaetón”.

Tras esta discusión, Katherinne Huerta , nombre real de Bellakath, eliminó los mensajes que tenía en su cuenta de X, porque dijo que “fue un ataque de explosión porque me sentí mal por la canción y yo creo que las dos nos burlamos de los cuerpos”.