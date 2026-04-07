Diseña tu oficina en este espacio

Podemos recurrir a un mobiliario funcional y decorativo para aprovechar cada centímetro de la cocina. El objetivo es claro: tener un lugar de trabajo bonito y sencillo.

ISLA PARA TODOS

Las dimensiones de la cocina han permitido ubicarla en el centro, sin renunciar a la libertad de movimientos necesaria a su alrededor, que debe ser de 1.20 metros aproximadamente. Mide más que 90 cm, lo aconsejado para diversificar sus usos. Como por ejemplo, ser un lugar cómodo donde comer a diario o donde los niños hagan los deberes.

JUNTO A LA VENTANA

Su forma rectangular es ideal para aprovechar el hueco de pared bajo el ventanal. Dispuesta en paralelo al frente principal de la cocina, admite más comensales. Asientos maximizados. A un lado y a otro de la mesa ha quedado espacio para poner 2 sillas a juego. Y como asiento extra, una banqueta que se puede guardar cuando no es usada.

Ni la mesa ni las sillas recargan porque son de abedul. Su tono es muy similar al revestimiento de la pared y a los tiradores. La tela de las galletas, de color moka, refuerza el efecto. Esta propuesta es de Ikea.

DOS AMBIENTES

Por un lado, la zona de trabajo, dividida en dos frentes. Por otro, se ha creado un espacio ideal para un office, con mesa y sillas para varias personas, un banco y una balda para las vajillas. La idea es de Ikea, cuyos especialistas en cocina te ayudarán a montar la tuya y te asesorarán sobre qué poner según tu espacio y tu gusto. Recuerda que estarán contigo todo el proceso y ofrecen una garantía de 25 años.

SOLUCIÓN EXPRESS

Encimera en L. Colocada de esta manera, la zona para fregar queda independiente y, a la vez, divide la cocina en dos ambientes. Su altura es la óptima para sentarse cómodamente con unos taburetes, a unos 90 cm aproximadamente.

Se ha optado por un diseño en madera y así la mesa pierde volumen a la vista, además de permitir limpiar por debajo sin problemas. Para integrarla completamente, su acabado es blanco, como los muebles.

EN UNA ISLA

Aunque esta cocina tiene espacio para un amplio comedor, aprovecha también la isla para "abrir" un hueco bajo la encimera y poner dos taburetes. Son perfectos para desayunos rápidos o compartir charlas mientras se cocina en familia. Una solución exquisita.

DE MADERA

Para una cocina de madera, un office de madera, pero en otro tono, negro en este caso. Se consigue cierto contraste con el color pino del resto de la cocina. La amplitud permite la disposición de una mesa grande, perfecta para comer en familia, hacer los deberes... Una cocina abierta y bien integrada al salón-comedor.

EN LA BARRA

A veces, poner dos taburetes junto a la barra es suficiente para montar un office. Esta cocina, de Ikea, propone esa solución y crea así un espacio suficiente para tomar un café o una cena ligera. Recuerda que Ikea, con su nuevo servicio integral de cocinas, pone a tu disposición sus especialistas, que te ayudarán a aprovechar el espacio y a crear la cocina de tus sueños. Tú solo tienes que elegir si trasladarte a una tienda Ikea o llamarlos para que vengan a casa. Ellos te ayudarán durante todo el proceso.

CON MESA REDONDA

Una mesa redonda con sillas es una solución perfecta para dotar tu cocina de office. Aunque la cocina no es muy grande, tiene soluciones muy prácticas, con la parte alta "despejada" de armarios y unas pequeñas estanterías. El pequeño comedor —en blanco, de líneas muy puras— da "aire" al espacio y resuelve las comidas diarias, el desayuno... además de aportar una zona extra de trabajo.

ADOSADO A LA PARED

Conjunto muy bien pensado. Ocupa la pared libre de la cocina para aprovechar esos metros. La mesa, aunque es para 4 personas, deja el espacio recomendado para moverse cómodamente por detrás de las sillas: 60 cm como mínimo.

La mesa lleva un pie recto porque es la solución que menos molesta al sentarse. Se ha pintado en blanco, para crear un bonito contraste con la madera, color castaño. Sillas con encanto, tipo Thonet, han dado al office una atmósfera hogareña, además de ser muy prácticas porque se pueden apilar y así ocupar menos. Propuesta de Cocinas Santos.

PURA GRANDEZA

Con una cocina tan amplia, las opciones son varias. En este caso, se opta por una isla central que, además de ser zona de trabajo, se convierte en office para tomar el aperitivo, el café... Destacan, a su vez, los taburetes altos a juego. Al fondo, un precioso comedor para comer en familia.