Diseñadora de Hello Kitty se retira

El pasado 9 de febrero, la reconocida diseñadora japonesa Yuko Yamaguchi, responsable de consolidar la imagen contemporánea del emblemático personaje Hello Kitty, anunció oficialmente su retiro tras 46 años al frente de la dirección creativa del ícono dentro del mercado global y la cultura popular asiática.

Yamaguchi fue pieza clave en la evolución estética y conceptual de la gatita más famosa del mundo, adaptándola a distintas generaciones sin perder su esencia original. Su visión permitió que Hello Kitty trascendiera fronteras y se convirtiera en un símbolo clave de la moda y el entretenimiento global. “Yuko Yamaguchi ha escuchado las voces de los fans a través de sesiones de autógrafos que ella misma concibió, también ha colaborado activamente con artistas y diseñadores tanto en Japón como en el extranjero, ayudando a que Hello Kitty se convirtiera en un personaje querido por todos”, detalló Sanrio en un comunicado de prensa.

Nacida el 24 de octubre de 1955 en Kchi, Japón, Yuko Yamaguchi es la diseñadora e ilustradora principal de Hello Kitty, el adorable personaje que marcó a distintas generaciones. La artista estudió Diseño Industrial en la Universidad de Arte y Diseño de Joshibi y se unió a Sanrio, empresa detrás de la creación del personaje, en 1978.