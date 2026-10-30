Disfruta los Paseos Culturales del INAH

Para noviembre de 2026, los Paseos Culturales del Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH), instancia de la Secretaría de Cultura del gobierno de México, invitan a vivir la tradición de Día de Muertos en lugares en los que la visita de los fieles difuntos adquiere solemnidad y colorido particulares, también incita a descender al corazón de la tierra y a recorrer el Pueblo Mágico de la eternidad Navidad, como adelanto a la época decembrina.

“En noviembre, los Paseos Culturales del INAH acercan a la ciudadanía a seis territorios donde el patrimonio sigue vivo: en las ofrendas de Huaquechula, la memoria purépecha de Pátzcuaro, las grutas de Cacahuamilpa, los oficios de Tlalpujahua y las historias de Cuernavaca y Puebla. Con especialistas como guías, estos recorridos invitan a reconocer la riqueza de nuestro país como parte de nuestra vida común”, señaló la secretaria de Cultura, Claudia Curiel de Icaza.

Altares y paisaje subterráneo

El domingo 1, el historiador Sergio Fuentes Martínez ofrecerá una guía por las ofrendas para los muertos en Huaquechula, Puebla. Tras una primera parada en el Convento de San Martín de Tours, se admirarán los monumentales altares que instalan las familias en sus hogares, mientras el repique de las campanas anuncia la llegada de las almas.

Asimismo, el sábado 7 y el domingo 8, las y los interesados se adentrarán en la herencia purépecha y la arquitectura colonial de la región lacustre de Pátzcuaro, en Michoacán. De mano del historiador Luis Gerardo Dávalos Vázquez, se explorarán las continuidades, cambios y distintas formas de apropiación del territorio a lo largo de los siglos; de las yácatas (pirámides) de Tzintzuntzan, la antigua capital del señorío purépecha, al sistema de pueblos-hospital, implementado por Vasco de Quiroga, el recorrido es una invitación a descubrir múltiples aristas culturales de la región.

Otro de los recorridos preparados para el 7 de noviembre es a los sistemas de cavernas más impresionantes del mundo: las grutas de Cacahuamilpa, en Guerrero. La expedición, a cargo de la geógrafa Ivonne Arely Martínez Hernández, permite el reconocimiento del paisaje subterráneo, resultado de procesos sucedidos hace miles y millones de años. La experiencia incluye una visita al pueblo minero de Taxco.

Eterna Navidad

El paseo del domingo 15, titulado ¡Vamos por Esferas!, es un llamado para acompañar a Sergio Fuentes en el itinerario para visitar a artesanas y artesanos de Tlalpujahua de Rayón, Michoacán, quienes demuestran su creatividad y destreza con el vidrio soplado, dotándolo de colores y formas fantásticas; el recorrido es una oportunidad única para visitar la Feria Nacional de la Esfera y el Santuario de Nuestra Señora del Carmen, patrona del lugar.

Del Pueblo de la Eterna Navidad, los Paseos Culturales del INAH llevan a la Ciudad de la Eterna Primavera, el domingo 22 de noviembre. La historiadora Nelly Ramírez Delgado invita a alejarse del relato colonial de Cuernavaca, Morelos, para descubrirla como epicentro de la modernidad en el siglo XX: La Tallera, el taller-máquina de David Alfaro Siqueiros, y los museos de Arte Contemporáneo Juan Soriano y Cassa Gaia.

Para cerrar el mes, las historias que resguardan los muros de los conventos de los Ángeles, en Puebla, son contadas por Carmina Pérez Juárez, el domingo 29. Son espacios en los que residieron personajes que marcaron el devenir de la historia y hasta en la cultura alimentaria.

Paseos Culturales es un programa de divulgación del INAH dedicado a acercar al público el patrimonio cultural y natural del país.

Para más información sobre costos, agendas y reservaciones, llamar a los teléfonos: (55) 52122371, (55) 55532365 y (55) 55533822, de lunes a viernes, de 9:00 a 19:00 horas, y en el correo electrónico [email protected].