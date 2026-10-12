Disfruta su maternidad

La actriz Megan Fox habló sobre cómo ha cambiado su experiencia de maternidad después del nacimiento de su cuarta hija, Saga Blade, y explicó que haber podido permanecer en casa durante el periodo posterior al parto le ha permitido vivir esta etapa de una manera diferente a la de sus embarazos anteriores.

En una entrevista con People relacionada con su participación en una campaña para Ro, la actriz, de 40 años, contó que por primera vez no tuvo que regresar inmediatamente al trabajo después de dar a luz. “Esta es la primera vez que no tuve que volver al trabajo de inmediato, así que mi experiencia posparto ha sido muy diferente. He podido estar realmente con ella de la manera que quería”, afirmó.

Madre por cuarta vez

Saga nació el 27 de marzo de 2025 y es hija de Megan Fox y el músico Colson Baker, conocido profesionalmente como Machine Gun Kelly. La famosa también es madre de Noah, Bodhi y Journey, sus tres hijos con su exesposo, Brian Austin Green.

La experiencia con Saga también fue diferente desde el momento del nacimiento. Fox explicó que fue la primera de sus cuatro hijos que no nació en un hospital. Según relató, el parto ocurrió en su casa, dentro de una bañera ubicada en el patio trasero y cerca de una fogata. “Tener que separarme de mis otros hijos tan pronto siempre fue muy doloroso. Afectó mi salud mental y también mi salud física”, dijo.

La actriz también habló sobre el sentimiento de culpa que experimenta cuando se separa de su hija, incluso durante periodos breves. Megan Fox señaló que las madres pueden sentir culpa al dedicar tiempo a actividades personales o profesionales, independientemente de cuánto tiempo hayan pasado con sus hijos.