Disfrutan una mañana de movimiento

En el marco del Día Internacional de la Mujer, colaboradoras de la Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno participaron en una sesión de activación física guiada por la influencer chiapaneca Claudia Vega, quien motivó a las asistentes a dedicar un momento al bienestar y al cuidado personal. La actividad se desarrolló en un ambiente de energía y compañerismo, destacando la importancia de mantener un estilo de vida saludable, ya que fortalecer el cuerpo también contribuye a fortalecer el espíritu de mujeres comprometidas con su labor y con la construcción de espacios de trabajo más positivos y solidarios