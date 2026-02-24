Disfrutaron al máximo el concierto

El fin de semana, decenas de familias y grupos de amigos se dieron cita para disfrutar una velada llena de ritmo y nostalgia al compás de los éxitos de la colombiana Shakira. Entre aplausos, coreografías improvisadas y voces que se unieron para cantar cada tema de principio a fin, se convirtió en una auténtica celebración en la que chicos y grandes vibraron por igual. Esa maravillosa noche, la música logró reunir generaciones y regalar momentos de alegría que quedarán para el recuerdo