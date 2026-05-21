Disney lleva clásicos al Auditorio Nacional

La música de Disney llegará al Auditorio Nacional con Disney en concierto: un recorrido musical, espectáculo sinfónico que reunirá algunas de las canciones más emblemáticas de la compañía interpretadas en vivo junto a la Orquesta Sincrophonía.

Propuestas

El concierto presentará temas de producciones como Frozen, Aladdin, Mulan y Tangled, en una experiencia que combinará música en vivo, arreglos orquestales y las voces de intérpretes que han formado parte de distintas producciones de la compañía.

Entre los nombres confirmados están Carmen Sarahí (voz de Elsa) y Romina Marroquín (voz de Ana), quienes compartirán escenario para interpretar algunos de los temas más reconocidos de Frozen.

Durante la presentación del proyecto, ambas artistas hablaron sobre la diferencia entre grabar en estudio y presentarse frente al público. Romina Marroquín explicó que el escenario implica un reto distinto al trabajo de doblaje, ya que todo sucede en tiempo real y no existen segundas tomas.

Por su parte, Carmen Sarahí señaló que presentarse en vivo siempre genera adrenalina, aunque aseguró que esa emoción termina convirtiéndose en parte esencial del show. Además del elenco principal, el evento contará con la participación de Jair Campos (voz de Bestia en La Bella y la Bestia) e Irma Flores (Jasmín), mientras que la dirección musical estará a cargo de Rodrigo Cadet.

Presentación

Disney en concierto: un recorrido musical se llevará a cabo el 27 de septiembre en el Auditorio Nacional. La venta de boletos comenzará el 1 de junio a las 11:00 horas, en taquillas y Ticketmaster, con precios desde 450 hasta los 2 mil 500 pesos.