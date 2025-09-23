Disney y Jimmy Kimmel logran acuerdo

Jimmy Kimmel y Disney trabajaron para llegar a un acuerdo que permitió el regreso del conductor de Live a ABC. Los representantes legales y comerciales del presentador mantuvieron conversaciones con los directivos de Disney y ABC con la esperanza y llegaron una solución.

El presentador no había hecho comentarios públicos desde que su programa fue retirado, el 17 de septiembre tras hablar del asesinato del activista de ultraderecha Charlie Kirk.

Sin embargo trascendió que este martes el programa regresará en su horario habitual.