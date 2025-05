Distinguen labor de Diego Prieto Hernández

La Sociedad Mexicana de Geografía y Estadística (SMGE) otorgó la Medalla Valentín Gómez Farías, su más alta presea, al director general del Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH), Diego Prieto Hernández, por su contribución al conocimiento y preservación de la riqueza cultural de la nación.

La distinción tuvo lugar en el marco del 192 aniversario de dicho organismo, celebrado en una sesión solemne el 7 de mayo de 2025, donde también se reconoció a otras cuatro personas, entre ellas la periodista Cristina Pacheco (1941-2023), a quien se galardonó post mortem.

En su intervención, el antropólogo Prieto Hernández encomió la ardua labor de la SMGE durante sus casi 200 años de existencia, a la cual describió como “una institución humanista y científica, pionera en el continente americano”, que ha sido una pieza clave para la construcción del conocimiento científico, geográfico e histórico, desde el origen de México como nación independiente.

“Reconozco este premio, no como una distinción individual que, seguramente, no merezco, sino como la celebración y el homenaje a un esfuerzo colectivo de larga data, forjado por generaciones desde la fundación del instituto, en 1939”, el cual ha sido guardián de la protección, investigación, difusión, recuperación, valoración y el disfrute social del patrimonio cultural de México, en particular del arqueológico, histórico, paleontológico y antropológico.