Divaza llora muerte de su madre

El “youtuber”, cantante, celebridad de internet y actor venezolano Pedro Luis João Figueira Álvarez, conocido como La Divaza, está pasando por un momento muy difícil tras la muerte de su madre Kenya Álvarez tras una ardua lucha contra el cáncer.

El creador de contenido, quien en 2012 ganó popularidad en su país viajó en marzo con su madre de México a Portugal para aplicarle un tratamiento en contra del cáncer, sin embargo, para entonces, el tumor que tenía había crecido y hecho metástasis.

Aun así, madre e hijo viajaron en búsqueda de nuevas esperanzas, con la tristeza y la preocupación de que estuvieran a tiempo. “¡La vida nos puso este reto, pero lo enfrentamos con fuerza! Venir hasta acá nos da mucho miedo, pero sabemos que será lo mejor y esperemos que esta vez sí sea la definitiva. ¡Te amo mucho, mami, eres la mujer más fuerte que conozco!”, escribió entonces.

Dos días después de haber llegado a Portugal, la madre de La Divaza fue ingresada a urgencias porque tenía mucho dolor, y se informó que además se luchaba con una bacteria que había surgido de una herida que se infectó.

Luto

El famoso anunció la muerte de su madre a través de redes sociales, por medio de un video en el que aparece llorando, externó a sus fans lo mal que se siente por la partida de su mamá, de quien se despidió hace unos días, ya que ella quiso regresar a Venezuela.

La Divaza no puede volver a Venezuela, por lo que no pudo estar junto a ella en sus últimos momentos, e informó que su hermana la velará en aquel país. “Descansa en paz, mami. Tu luz me acompañará siempre, incluso en mis días más oscuros. Hoy te despido, pero sé que sigues conmigo siempre… Gracias a todos por sus mensajes y su respeto”, compartió.