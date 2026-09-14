DLD se sube a la cumbia

El grupo DLD y Margarita, la llamada Diosa de la cumbia, han unido talentos para reinterpretar el tema “Todo cambia” de la banda rockera, y que alza la mano como primer sencillo de una nueva producción de la cantante.

Francisco Familiar, vocalista de DLD, informó que fue la propia artista de origen colombiano quien les pidió el tema para integrar un concepto llamado Cumbia en Otro Idioma. “Hay arreglos y pues cantar cumbia no es fácil, es otra cosa vibra”, indicó.

Recientemente DLD ofreció un recital de media hora gratuito en el Tren Suburbano, comenzando en la base Buenavista y terminando en Cuautitlán, la última estación de ese transporte.

Dinámica

El llamado Concierto en Movimiento es un concepto organizado por Teleurban y el Suburbano y para promover el Festival Amigo, donde la banda se presentará el 7 de noviembre. “Dice Pijey (bajo) que si traen tepache en cantimplora”, exclamó el vocalista haciendo alusión al calor. Ambos, junto con Gil (batería), Erik (guitarra) y Sergio (teclados), estaban a la expectativa de cómo sería tocar seis canciones en un transporte en movimiento. “Todo bien”, dijeron instantes después del recital. “Sea” —con la que pidió paz para todos los asistentes—, “Se va”, “Toda mi fe”, “Ventura”, “Accidente” y “Dixie” conformaron la playlist. El Suburbano se detenía en casa estación y, quienes se subían, se llevaban la sorpresa de tener música en vivo.