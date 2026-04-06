DLSS 5 promete revolucionar los gráficos

La promesa era un renderizado neuronal capaz de dotar a los juegos de iluminación y materiales fotorrealistas, acercando la experiencia a lo que antes solo se lograba en “producciones de Hollywood”, declaró Jensen Huang, CEO de la compañía NVIDIA.

Sin embargo, lo que parecía un avance revolucionario ha generado un intenso debate. Mientras algunos celebran la ambición tecnológica, otros critican que DLSS 5 altera la dirección artística original de los juegos, acusándolo de ser poco más que un “filtro de IA” que resta personalidad y alma a las escenas.

¿Qué es DLSS 5 y por qué importa?

DLSS nació en 2018 como una tecnología de inteligencia artificial para mejorar el rendimiento gráfico, primero escalando la resolución y después generando fotogramas completos. Con más de 750 juegos compatibles, se convirtió en un estándar de la industria que enfrentó rivales al poco tiempo de ser anunciado. Ahora bien, según la compañía, la quinta versión va “más allá del rendimiento”: introduce un modelo neuronal que analiza vectores de color y movimiento en tiempo real para aplicar iluminación y materiales fotorrealistas. Además, el sistema comprende elementos complejos como piel translúcida, cabello, telas y condiciones ambientales, ofreciendo resultados consistentes entre fotogramas.

La empresa también asegura que los desarrolladores tendrán control detallado sobre la intensidad y aplicación de estos efectos, integrando DLSS 5 en su marco Streamline junto a Reflex y otras tecnologías.

No obstante, el anuncio no tardó en recibir reacciones negativas. Ingenieros y artistas señalaron que DLSS 5 añade detalles artificiales que distorsionan la intención original de los juegos. Algunos lo calificaron como un “filtro de aerógrafo” que exagera el contraste y la nitidez.

Por su parte, Bethesda, cuyo Starfield fue usado como ejemplo de la tecnología, salió al paso asegurando que los equipos de arte mantendrán el control total sobre cómo se aplica DLSS 5 y que será opcional para los jugadores. La compañía también enfatizó que las demos mostradas eran versiones preliminares y que el resultado final se ajustará a la estética de cada título.

Curiosamente, este choque entre innovación técnica y preservación artística refleja un dilema recurrente en la industria: ¿hasta qué punto la IA debe intervenir en la creación visual de los videojuegos?

Disponibilidad

Más allá de la polémica, confirmaron que DLSS 5 contará con el apoyo de grandes editoras como Capcom, Ubisoft, Tencent y Warner Bros. Games. Entre los títulos que recibirán soporte están Assassin’s Creed Shadows, Resident Evil Requiem, Hogwarts Legacy, Starfield y EA Sports FC, entre muchos otros.

El lanzamiento está previsto para este otoño, con demostraciones ya disponibles en GTC y en juegos seleccionados. La expectativa es alta, pero también lo es la presión: NVIDIA deberá demostrar que DLSS 5 puede ser un aliado para los artistas y no un obstáculo para la creatividad.

Finalmente, solo el tiempo dirá si este avance se convierte en un nuevo estándar gráfico o si queda marcado por la polémica que lo rodea desde su presentación. Quizá la empresa haga algunos ajustes bajo la mesa previo al lanzamiento dada la mala recepción, pero esto es solo especulación.