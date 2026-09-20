¿Documental de Elon Musk a la congeladora?

Hace tres años, Universal Pictures compró los derechos del documental Musk, para distribuirlo fuera de Estados Unidos, de forma mundial. Pero ahora, aun cuando el estudio invirtió una cantidad millonaria para adquirirlo, la situación política actual, les ha hecho revalorar si estrenar la cinta es una buena opción.

Alex Gibney, director de Musk, invirtió tres años de su vida para la realización del documental sobre la vida de Elon Musk, quien, a pesar de no haber visto la película todavía, ya la ha descrito como “aburrida” y un “ataque difamatorio”.

A lo largo de cuatro horas, el director de 72 años hace un repaso por la vida del magnate, desde su infancia, hasta el punto más alto de su éxito, con el desarrollo de las empresas que le pertenecen, como SpaceX y sus satélites (Starlink), sin dar menor peso a sus escándalos políticos y personales.

Colaboración

Fue entonces que Universal alzó la mano para adquirir los derechos y encargarse de la distribución internacional del documental, ya que en EU sería proyectada a cargo de Bleecker Street, una distribuidora independiente, involucrada en el proyecto desde que este fue visualizado por sus creadores.

En ese momento, el documental duraba solo dos horas, pero su contenido y duración fue ampliado cuando Musk apoyó expresamente la campaña de Donald Trump para el período presidencial que el político gestiona actualmente.

Universal adquirió los derechos cuando Musk aún no se aliaba a la campaña de Trump, por lo que no sospechaba siquiera el conflicto político que podría suponer para el estudio distribuir una cinta en la que se sugiere que el magnate impulsó una recopilación de datos sobre los Demócratas, los cuales podían afectar severamente su resultado en las elecciones, que se batían frente a los Republicanos, partido al que pertenece Trump.

Universal Pictures no se ha pronunciado, pero en ello estriba la sospecha de que estaría analizando la posibilidad de no terminar por distribuir el documental, como plantea The Hollywood Reporter en un nuevo artículo.

Y es que, normalmente, luego de que una cinta se proyecta en un festival, como ya ocurrió con Musk en el Festival Internacional de Cine de Venecia, su distribuidora anuncia las fechas en que llegará a los cines, cosa que no ha sucedido en este caso.

Fue por ello que, el sitio especializado en cine contactó a trabajadores de Universal Pictures, los cuales no quisieron revelar su identidad, debido a la prohibición que tienen de hablar del asunto, afirmaron que el estudio estaría considerando no estrenar la película y, en cambio, devolver los derechos a Gibney.

De ser el caso, el estudio tendría que pagar una compensación por no estrenar la película y, luego de tener de vuelta los derechos, sus creadores podrían ofertar de nuevo para que otro estudio estrene el documental.

Según The Hollywood Reporter, el hecho de que Universal esté contemplando abandonar el proyecto, sin importar la cantidad que deba pagar como sanción, sería el resultado de las presiones que ejerce el gobierno de EU en la libertad de expresión. “Un gigante mediático pagando una recompensa para evitar enfadar a la derecha, mientras archiva un proyecto sin una razón creativa legítima, lo que plantearía interrogantes sobre la capacidad de los conglomerados para proteger la libertad de expresión en una era en la que ya está siendo atacada”.