Documental de Oasis regresa a los cines

El documental Oasis: Supersonic se reestrenará próximamente en salas de cines en México. El reciente regreso de la banda británica a los escenarios ha despertado el entusiasmo de miles de fans que desean conocer a profundidad más sobre los íconos de la música.

Oasis, integrada por los hermanos Liam y Noel Gallagher, es considerada una de las agrupaciones más influyentes del britpop. Su música ha marcado a distintas generaciones y ha sido reconocida con numerosos premios a nivel internacional.

¿De qué trata Oasis: Supersonic?

El documental muestra el ascenso de Oasis desde sus inicios en Manchester hasta su consolidación como una de las bandas más famosas del mundo. La historia se enfoca en los años formativos del grupo, de 1994 a 1996.

Además, la película ofrece una mirada profunda a la relación entre los hermanos Gallagher, así como a sus conflictos personales, el consumo de drogas, sus enfrentamientos y sus opiniones sobre el britpop y el rock & roll.