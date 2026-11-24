Un nuevo documental ha llegado, Narcos y famosos, el cual está bajo la producción de Juan Carlos Uribe el mismo que sacó a la luz al testigo clave en el asesinato de Paco Stanley, pero ahora confirma quien mandó asesinar a la cantante Jenni Rivera.

Con la colaboración de Jorge Godoy, testigo protegido de la DEA, este hombre nuevamente vuelve a sorprender con perturbadores detalles del accidente que cobró la vida de Jenni Rivera el 9 de diciembre de 2012.

Este próximo 9 de diciembre se cumplen 14 años del accidente que acabó con la vida de la cantante quien viajaba junto a su equipo de trabajo.

Declaraciones

En entrevista con Javier Ceriani, Jorge Godoy, testigo protegido de la DEA reveló nuevos detalles del accidente en el que Jenni Rivera murió, pues asegura que los responsables solo movieron unas tuercas para que la aeronave cayera en picada.

Cabe mencionar que Jorge Godoy fue reclutado por la DEA durante la investigación por el asesinato del agente Enrique “Kiki” Camarena, y luego de más de dos décadas de estar en silencio, Godoy ha decidido hablar de todo lo que sabe y vio durante su carrera.

El documental Narcos y famosos se estrenó este fin de semana a través de la plataforma de streaming ReelleeTV, misma plataforma en donde estuvo disponible la producción sobre la muerte de Paco Stanley.