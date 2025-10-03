Documentalista busca misión en Gaza

Carlos Pérez Osorio, uno de los mexicanos que viajaban en un barco interceptado por fuerzas israelís en aguas internacionales, es uno de los documentalistas más reconocidos en la producción audiovisual nacional.

Como director ha sido responsable del documental Las tres muertes de Marisela Escobedo, disponible en Netflix, sobre la activista que fue asesinada mientras buscaba justicia para su hija, así como de la película La oscuridad de la Luz del Mundo, acerca de la controvertida iglesia liderada por Naasón Joaquín García.

En su cuenta oficial de Instagram, se subió un video en el que el propio realizador informó lo que había pasado con él y sus compañeros de una flotilla llamada Global Sumud, que buscaba abrir un corredor humanitario en favor de Gaza, continuamente atacada por Israel.

De acuerdo a cifras oficiales, los contantes bombardeos a la zona han causado ya más de 60 mil muertos en los últimos dos años, siendo niños y adultos las víctimas. “Si estas viendo este video es porque fuimos interceptados y secuestrados por las fuerzas de ocupación israelí en aguas internacional, impidiendo que nuestra misión llegar a abrir un corredor humanitario en Gaza”, dice el cineasta ante la cámara.

¿Quién es Carlos Pérez Osorio?

Pérez Osorio obtuvo el Ariel 2021 a mejor documental por parte de la Academia Mexicana de Artes y Ciencias Cinematográficas, por Las tres muertes de Marisela Escobedo.

Un año después, en el Festival Internacional de Cine en Guadalajara estrenó Los Tigres del Norte: historias que contar y el año pasado se lanzó la serie LeBaron muerte en la tierra prometida, sobre la masacre sufrida por dicha familia. “Vengo haciendo documentales desde hace muchos años y en otras esferas, por ejemplo, hice uno para la ONU, trabajé mucho en Medio Oriente, en África, trabajo mucho en Centroamérica siempre son cosas que se quedan en ciertos nichos, en festivalitos o van a ciertas proyecciones que tienen que ver con visibilidad, debate, pero como que no encuentran un espacio más allá de ese círculo”, dijo en su momento.