Documentan crisis y pobreza en INAH

Investigadores y especialistas del Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH) presentaron tres documentos que dan cuenta de la crisis presupuestal que atraviesa la institución, resultado de las políticas de austeridad y mala gestión en los recursos administrativos.

En la presentación, el investigador Bolfy Cottom recalcó que los documentos no tienen la intención de solicitar más recursos o dinero para el Instituto, sino que presentan una realidad que no puede ser ignorada por la presidenta electa, Claudia Sheinbaum, y por la siguiente secretaria de Cultura federal, Claudia Curiel de Icaza.

“Hemos decidido, de manera humilde y concreta, con estos elementos que presentamos, llamar al diálogo, llamar a conversar, sobre el estado de la institución con la intención de mejorar las condiciones, mejorar el desempeño del INAH en el país; no despreciamos ni desconocemos nada de lo que se ha hecho, al contrario, reconocemos lo bueno, y esto no es un ataque o confrontación, y reconocemos todo el trabajo, pero, por decirlo de una manera directa, la situación del INAH es crítica”, expuso Cottom.

El antropólogo destacó que estos documentos, a los que llamó “documentos colegiados”, son fruto de una investigación aparte de las funciones principales de los participantes. “A pesar de todo, el INAH no ha dejado de funcionar”, señaló.

Por su parte, la investigadora Rosa María Venegas expuso que el colectivo realizó una encuesta a 364 trabajadores del INAH de diferentes partes del país para conocer datos sobre las condiciones laborales en los centros de trabajo del INAH, y presentó parte de estos resultados. En el ejercicio participaron 72 centros de trabajo de diferentes regiones del país, entre los que se incluyen las coordinaciones nacionales del Instituto, los centros INAH, museos, zonas arqueológicas y dirección de las escuelas del INAH.

“Los resultados arrojan que los trabajadores no cuentan con los recursos necesarios para desarrollar su trabajo, hacen falta recursos económicos, materiales y humanos, se percibe una excesiva burocratización en los trámites administrativos, ya que son poco eficientes y obstaculizan en lugar de apoyar; los trabajadores manifestaron que no son convocados en los planes anuales de trabajo de las distintas áreas, esto refleja una falta de comunicación entre los directores administrativos y los trabajadores, peor aún, refleja que los directores no se preocupan por sus áreas de trabajo”, detalló.

Los investigadores señalaron que los documentos ya fueron entregados en la casa de transición de la presidenta electa Claudia Sheinbaum y enviados por correo a Claudia Curiel de Icaza.