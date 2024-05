Documentan vida cotidiana en Iztapalapa

Para el fotógrafo mexicano Ernesto Ramírez, la búsqueda de la realidad a través de su cámara es equivalente al trabajo de un arqueólogo, el cual busca en las ruinas y sitios olvidados respuestas sobre el pasado. A diferencia del trabajo arqueológico, el trabajo fotográfico de Ramírez se nutre del presente y de la cotidianidad que rodea su entorno.

De ese retrato de lo cotidiano se desprende “Iztapalópolis”, exposición que llegará al Centro de la Imagen el 11 de mayo, y que mostrará la vida diaria de la demarcación Iztapalapa, una alcaldía marcada por sus pobladores, costumbres, sitios y manifestaciones culturales.

En entrevista, Ramírez da más detalles sobre la muestra y relata que las primeras fotografías que se verán nacieron de un fotorreportaje de la Central de Abastos, Iztapalapa. “Me sorprendió, me fascinó la Central de Abastos, encontré una ciudad dentro de la ciudad. ‘Iztapalópolis’ nace de este universo que ofrece Iztapalapa, de una ciudad enorme dentro de otra gran urbe como CDMX”, apunta el fotógrafo.

Ramírez pretende mostrar al espectador la esencia de Iztapalapa y retratarla como un sitio que tiene distintas caras y facetas. “Hay fotos del aspecto cultural, previos a las celebraciones de Semana Santa, los carnavales, la representación de la Pasión en Semana Santa, pero también vemos lo cotidiano, quiénes la habitan. Puse atención en el detalle”, indica.

Referida como una de las demarcaciones más violentas y pobladas, “Iztapalópolis” también da cuenta del clasismo y racismo existente en el imaginario. “Cuando planteé el proyecto de ‘Iztapalópolis’ no quise vender una idea estereotipada, no me interesaba trabajar bajo la idea de estereotipo, desde una mirada externa que ve a Iztapalapa como la alcaldía más violenta. Claro que Iztapalapa tiene sus problemas y quienes la gobiernan tienen sus retos, pero más allá de eso me interesaba tratar de abordar la mirada de los habitantes, con esta complejidad histórica, social, cultural, cotidiana, esa fue la línea de este trabajo”, refiere el fotógrafo.

Ernesto Ramírez recalca que ser habitante de Iztapalapa le permitió tener una mirada propia e interna del espacio y la intención de retratar la vida diaria desde una perspectiva social y cultural. “Qué mejor que habitar el mismo espacio, una parte de las imágenes están tomadas en el propio entorno que habito, que recorro a diario, cuando saco a pasear a mi mascota. Esos actos de observación dan cuenta de la cotidianidad, de cómo se habita un lugar. El proyecto está abordado desde el propio habitante, el autor se asume como habitante, y cómo a través del entorno, trata de entender la esencia”, apunta.

Además de lugares emblemáticos de Iztapalapa como sus barrios populares y el Cerro de la Estrella, Ramírez muestra el mercado de Las Torres, un tianguis ubicado en Periférico Oriente y Eje 6 Sur. “Es inmenso de todo lo que puedes encontrar ahí, ese universo en diálogo con lo que me encontré en los carnavales o en lo cotidiano del día a día. No intenté hacer un trabajo objetivo o testimonial, sino crear una propia narrativa”, detalla.

La exposición, conformada por 37 fotografías de gran formato, podrá ser apreciada en las rejas perimetrales del Centro de la Imagen del 11 de mayo al 31 de julio.