Para Chiquis Rivera, realizar la docuserie Chiquis sin filtro, fue un paso importante para sanar emocionalmente muchas heridas del pasado, incluyendo la muerte de su madre, la cantante Jenni Rivera, ocurrida en diciembre de 2012.

“Lo interesante es que yo no sabía que necesitaba hacer esto para sanar ciertas cosas, pero todo se fue acomodando. Por ejemplo, fui al lugar donde murió mi mamá, hablé sobre lo que sucedió con mi papá, y esto sirvió para llegar a sentirme completamente libre, me ha ayudado muchísimo”, expresó la cantante en entrevista.

Pero lo que la movió inicialmente para realizar esta serie fue mostrarle al público la mujer en la que se ha convertido en todos los aspectos: como artista, hermana, empresaria, amiga y esposa, dejándolo entrar a su vida diaria a través de 10 capítulos. Los primeros dos ya están disponibles por Vix.

“Quise hacer este documental porque me siento diferente en todos los aspectos, me siento segura, me gusta la mujer que soy, me caigo muy bien y dije ‘es el momento de mostrarme sin filtro’”, declaró.

Desde el primer episodio, Chiquis decidió presentar muchos aspectos íntimos de su vida, desde la relación con su familia materna, su vida con sus hermanos y amigos, hasta el abuso sexual que sufrió por parte de su padre José Trinidad Marín y lo que sucedió cuando lo visitó en la cárcel. “Yo quería que desde el principio vieran lo que va a ser Chiquis sin filtro, ahí me estoy mostrando tal y como soy, porque quiero que vean todo lo que es importante para mí: mi familia, el legado de mi mamá y lo que me ha ayudado a ser la mujer que soy”, señala.

Como es sabido, Chiquis ha tenido problemas con los Rivera debido a la herencia que Jenni dejó a sus hijos, por lo que a lo largo de la serie se verán ciertos roces con ellos, sobre todo, con su tío Juan.

“Esa situación sí me duele porque hay cariño, sí es un tema difícil, pero son cosas que se tienen que hablar. No estaba en los planes de la serie hablar de ellos, pero estaban las cámaras cuando pasaron ciertas situaciones y como esto es un ‘docu follow’ (que hacen un seguimiento a veces 24 horas al día) pues esa es mi la realidad”, afirma.

Es por eso que Janney Marín, su nombre real, agradece tener una familia conformada por mujeres que la han apoyado en momentos difíciles y que la saben escuchar: “Son de más de diez años, mis amistades y me ayudan a sanar mi corazoncito, o a veces nada más a desahogarme. Ellas me aceptan”.

La llamada “abeja reina” ha logrado labrarse un prestigio propio, pero sigue sintiendo orgullo de que la sigan identificando como la hija de Jenni Rivera. “No me molesta, pero quiero que me vean como Chiquis por mi historia, por mi música; porque yo sé que eso va hacer a mi mamá también muy orgullosa, porque he trabajado mucho para llegar a este punto, pero sí es un privilegio ser su hija”, finalizó.