Jaylah Ji’mya Hickmon, mejor conocida en el mundo artístico como Doechii, es una rapera, cantante y compositora estadounidense que ha sabido abrirse camino con un estilo único y versátil. Su conexión con la música y el arte comenzó desde pequeña, influenciada tanto por su entorno familiar como por su propia inquietud creativa.

Criada en un hogar compuesto por su madre, Celesia Moore, y sus dos hermanas gemelas, Doechii creció en un ambiente donde la expresión artística era parte del día a día. Desde temprana edad, su madre la impulsó a participar en actividades como baile, teatro y gimnasia, fomentando su amor por las artes escénicas. Al mismo tiempo, su padre biológico, SnatchaDaBoss, es músico.

Su talento la llevó a la Escuela de Artes Howard W. Blake en Tampa, donde empezó a escribir poesía y rap. Inicialmente, su plan era convertirse en cantante de coro profesional, pero una amiga la convenció de compartir su música en línea y probar suerte como artista independiente. Este fue el punto de partida de su carrera, llevándola a explorar diferentes sonidos y a desarrollar una identidad artística propia.

Escribía, grababa y cantaba donde pudiera, construyendo poco a poco su espacio en plataformas como Soundcloud y Youtube. Su primera canción, “Girls”, apareció en Soundcloud en 2016 bajo el nombre Iamdoechii. Con cada lanzamiento, su presencia crecía, y en 2019 publicó Coven Music Session, Vol. 1. Ese mismo año dejó su ciudad y se mudó a Nueva York, convencida de que era el paso necesario. Sin embargo, la realidad la obligó a trabajar como asesora estudiantil para mantenerse a flote.

Para la época de la pandemia de covid, Doechii no dudó en hacer un cambio radical. Renunció, invirtió su subsidio de desempleo en la música y grabó su primer EP, Oh, the places you’ll go. En noviembre de 2020, el proyecto salió al público y con él su carrera tomó impulso.

Aunque aquel proyecto le permitió darse a conocer a Doechii, su verdadero ascenso ocurrió en 2021, cuando el tema “Yucky blucky fruitcake” se viralizó en Tiktok. Con una letra sarcástica y autobiográfica, la canción la catapultó a la fama al conectar con miles de oyentes que vieron en su historia un reflejo de sus propias experiencias.

El impacto de su éxito no tardó en abrirle nuevas puertas. Ese mismo año, lanzó Bra-Less, su segundo EP, y colaboró con Isaiah Rashad en “Wat U sed”, un tema que los llevó a presentarse juntos en los BET Hip Hop Awards. Asimismo, fue seleccionada como telonera en la gira de SZA, un hito que consolidó su presencia en la escena musical.

En abril del 2022, sorprendió con “Crazy”, un sencillo vibrante que llegó acompañado de un videoclip de alto impacto. Unos meses después, en agosto, lanzó “She/her/black bitch”, con el que desafió expectativas y reafirmó su identidad sin miedo al qué dirán.

El talento de Doechii no se limitó a la música. Para el año 2023, incursionó en el cine con Earth Mama, un drama dirigido por Savanah Leaf. Interpretando a Trina, compartió pantalla con Tia Nomore, Erika Alexander, Dominic Fike, Bokeem Woodbine, Olivia Luccardi, entre otros.

El gran momento de su carrera llegó en 2024 con Alligator bites never heal. Este álbum, un despliegue de audacia y versatilidad, conquistó tanto a la crítica como a sus seguidores. Entre sus temas más destacados, “Denial is a river” se convirtió en un fenómeno en Tiktok, amplificando su alcance global. La fuerza de este trabajo la llevó a obtener tres nominaciones al Grammy y a hacer historia al ganar el premio a mejor álbum de rap, convirtiéndose en la tercera mujer en lograrlo.

Doechii se ha destacado no solo por su talento y estilo único, sino también por su autenticidad al hablar de su identidad. La rapera se identifica como bisexual y ha compartido en varias entrevistas que desde temprana edad supo que sentía atracción por las mujeres. Actualmente, se encuentra en una relación, aunque ha mantenido en privado la identidad de su pareja.

Más allá de su música, su imagen también ha sido un sello distintivo. Uno de los detalles más llamativos en su estética es el uso del face tape, una cinta de maquillaje utilizada para levantar y definir los rasgos faciales. Aunque generalmente permanece oculta bajo la peluca, en Doechii se ha convertido en parte de su identidad visual, reafirmando su enfoque audaz y vanguardista en la industria.