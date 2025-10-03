Doja Cat anuncia concierto en CDMX

La espera terminó. Doja Cat, una de las artistas más influyentes del rap y el pop, anunció que visitará la Ciudad de México (CDMX) como parte de su Ma Vie World Tour. La gira recorrerá distintas ciudades de Latinoamérica, Europa, Asia y Norteamérica, consolidando a la cantante como una de las grandes figuras de la música global.

La confirmación de su llegada ha emocionado a los fans mexicanos, quienes llevaban años pidiendo su visita. El show se da en el marco de la promoción de Vie, su quinto álbum de estudio lanzado el pasado 26 de septiembre, con el que busca redefinir su estilo musical y mostrar una faceta más madura de su carrera.

¿Cuándo y dónde será el concierto?

A través de sus redes sociales, la artista reveló que su concierto en México será el 18 de febrero de 2026 en el Palacio de los Deportes, uno de los recintos más importantes de la capital.

Este evento marcará la primera presentación de Doja Cat en el país, desde que comenzó a ganar popularidad mundial en 2018 gracias a su tema viral “Mooo!” y posteriormente con el éxito de su álbum Hot Pink (2019).

¿Cuándo es la preventa?

De acuerdo con Ocesa, la preventa de boletos comenzará el miércoles 8 de octubre a través de la página oficial y la app de Ticketmaster México, mientras la venta general será el jueves 9 de octubre.

Además, se lanzarán paquetes VIP, que incluyen entradas en ubicaciones preferenciales, mercancía exclusiva y beneficios adicionales para los fans que busquen una experiencia más cercana con la estrella estadounidense.