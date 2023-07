Doja Cat está siendo criticada por sus propios seguidores, luego de que comenzara una batalla en Twitter contra uno de sus fans que administra una página dedicada a su música, pues la cantante expresó que las personas que invertían su tiempo en idolatrarla la asustaban un poco, por lo enfermizas que podían llegar a ser, por lo que les recomendaba que comenzaran a buscar un trabajo y hacer una vida, lo que desató la furia de miles de fanáticas y fanáticos que ya comenzaron a cerrar sus “fanpages”, así como han dejado de seguirla en sus cuentas oficiales.

Con poco más de una década de carrera, Doja Cat se ha convertido en una de las mayores exponentes del rap, hip hop y R&B, por lo que, en la actualidad, cuenta con un gran número de seguidores, sin embargo, ha sido la cantante de 27 años quien se ha encargado de ahuyentar a sus fans pues, se ha dado a conocer por responder de forma agresiva a los mensajes que sus admiradoras y admiradores le escriben a través de las redes sociales, sin embargo, dichas confrontaciones nunca habían pasado a mayores.

La primera vez que el temperamento de Amala Ratna Zandile Dlamini, como es su nombre de pila, decepcionó a parte de sus seguidores tuvo lugar hace más de un año, a pocos días de que presentara en el Lollapalooza organizado en Chile y en Argentina, pues aprovechó su estancia en Latinoamérica para unirse a otro festival musical; el Asunciónico, que tiene lugar anualmente en Paraguay, sin embargo, ni Doja, ni Miley Cyrus, ni Machine Gun Kelly, que fueron algunos de los artistas que formarían parte del evento, pudieron subir al escenario debido a las fuertes lluvias que acaecieron en “la madre de las ciudades”.

Aunque ese no fue el problema que enfureció a sus fans paraguayos, sino que su desilusión ocurrió cuando se percataron que Miley Cyrus había dedicado una canción a sus seguidores y Machine Gun Kelly había dado un mini concierto acústico a las afueras de su hotel, en búsqueda de compensar de alguna manera a las personas que deseaban verlos en concierto.

Al percatarse que no correrían con la misma suerte que las y los fans de Miley y Machine, cientos de seguidores de Doja se dieron cita a las afueras del hotel donde se hospedaba, en la espera de que la intérprete de “I like you” saliera de su habitación para dedicarles un saludo, lo que nunca sucedió, por lo que sus fans no dudaron en cuestionarla por qué no había salido, pues tampoco hizo ningún tipo de pronunciamiento ante la cancelación del festival.