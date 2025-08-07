Dolores Olmedo reabrirá en 2026

El Museo Dolores Olmedo reabrirá sus puertas para el Mundial de Futbol 2026. La noticia fue anunciada por la cuenta oficial de la Ciudad de México como sede de la Copa Mundial FIFA, en sus redes sociales.

En un video se destaca la cercanía que tiene el recinto con el antes llamado estadio Azteca, pues “se ubica en la colonia La Noria, a solo unos minutos del estadio de la Ciudad de México”. También se cuenta cómo en la Hacienda, que “alberga las dos colecciones más grandes que existen en el mundo de Diego Rivera y Frida Kahlo”, llegó a vivir Dolores Olmedo en 1986 hasta su muerte, en 2002. “Ahora el Museo se prepara para recibir a miles de visitantes durante la Copa Mundial de la FIFA 2026. Los invitamos a visitar La Noria y la Casa Dolores Olmedo, con las obras de Diego y Frida y toda la naturaleza que rodea a este espacio único”, se escucha en el video que compartió la cuenta oficial del Museo.

El recinto ha estado en medio de la polémica en los últimos años, ya que se había anunciado que sus colecciones de Frida Kahlo y Diego Rivera serían trasladadas al parque de diversiones Aztlán, en Chapultepec, incumpliendo la última voluntad de Dolores Olmedo, quien en su fideicomiso estipula que el recinto y sus colecciones no pueden salir de su lugar original.

Actualmente, en Aztlán no ha comenzado la construcción de la nueva sede del museo, aunque sí se anuncia que ahí estará próximamente, además sus propietarios no se han retractado sobre este proyecto, por lo que la incertidumbre sobre el destino de estas colecciones continúa.