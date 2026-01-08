Don Quijote de la Mancha para niños

Don Quijote y su fiel escudero, Sancho Panza, recorren incansablemente los campos de Castilla. Van en busca de aventuras, pero también intentan remediar los abusos e injusticias con los que se encuentran en el camino.

La mayoría de las veces las cosas no salen como ellos esperan y en muchas ocasiones se llevan terribles palizas. Sin embargo, esto no los asusta ni los hace retroceder. Una nueva versión de un clásico inmortal, dirigida a las nuevas generaciones y adaptada por Felipe Garrido, de la Academia Mexicana de la Lengua.

Miguel de Cervantes el autor, Felipe Garrido en adaptación, Antonio Albarrán Rivera con ilustraciones y Antonio Perera en fotografías.